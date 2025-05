Grâce à une présence accrue en Asie du Sud-Est, EDC peut aider les entreprises canadiennes à saisir les occasions qui se présentent sur le troisième plus grand marché de la région

OTTAWA, ON et BANGKOK, le 26 mai 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d'annoncer l'ouverture à Bangkok, en Thaïlande de sa plus récente représentation en Asie, un jalon important de sa stratégie pour l'Indo-Pacifique. Cette expansion souligne la volonté d'EDC d'aider les entreprises canadiennes à se tailler une place sur le marché thaïlandais, caractérisé par son dynamisme et son évolution rapide, et à en tirer parti.

La Thaïlande est un moteur essentiel de la croissance économique en Asie du Sud-Est, car elle représente l'une des plus grandes économies de la région. Son produit intérieur brut (PIB) se chiffrait à plus de 500 milliards de dollars en 2024. L'emplacement stratégique du pays au cœur de l'Asie du Sud-Est, associée à des infrastructures développées et à un environnement favorable aux entreprises, fait de la Thaïlande une plaque tournante importante pour le commerce et les investissements canadiens dans la région indopacifique. Les exportateurs canadiens ont déjà du succès sur le marché, puisque les échanges avec la Thaïlande ont augmenté d'un milliard de dollars (17 %) entre 2019 et 2024.

« EDC met depuis longtemps l'accent sur la diversification du commerce afin d'aider les entreprises canadiennes à saisir les occasions qui se présentent au-delà de nos marchés traditionnels », déclare Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « La nouvelle représentation à Bangkok s'inscrit dans la stratégie d'EDC pour l'Indo-Pacifique, qui vise à investir dans des ressources et des relations qui correspondent à la fois aux forces du Canada et aux priorités de la Thaïlande en matière d'économie et de développement durable. Nous sommes là pour aider les entreprises qui cherchent à se diversifier sur le marché thaïlandais ou à s'y établir à long terme. »

Cette nouvelle représentation à Bangkok fournira une assistance vitale aux exportateurs canadiens, en les aidant à s'orienter sur le marché thaïlandais et à tirer parti des possibilités de croissance du pays. L'agroalimentaire, les infrastructures, l'aéronautique et les technologies propres sont des secteurs clés pour les exportateurs canadiens en Thaïlande. En 2024, EDC a soutenu plus de 200 clients en Thaïlande, et ainsi contribué à générer plus de 350 millions de dollars de chiffres d'affaires, et la région recèle un potentiel plus grand encore. En effet, l'Asie du Sud-Est est une région fort prometteuse qui s'est imposée comme un marché prioritaire pour les entreprises canadiennes.

Les solutions de financement, d'assurance et du savoir d'EDC sont conçues pour aider les entreprises à gérer les risques liés au commerce international, à prendre de l'expansion à l'étranger et à percer de nouveaux marchés. Le personnel d'EDC au Canada et dans la région indopacifique collabore étroitement avec les partenaires commerciaux d'EDC au sein du gouvernement du Canada, notamment le Service des délégués commerciaux et Affaires mondiales Canada, en vue d'aider les exportateurs canadiens à relever les défis liés à l'entrée sur de nouveaux marchés et à tirer parti des possibilités de croissance dans les secteurs clés.

« L'emplacement stratégique de la Thaïlande et sa forte croissance économique en font un partenaire précieux pour le Canada en matière de commerce et d'investissement dans la région indopacifique », affirme Sara Wilshaw, sous-ministre adjointe principale − Commerce international et déléguée commerciale en chef à Affaires mondiales Canada. « La nouvelle présence d'EDC à Bangkok s'inscrit dans la stratégie plus large du gouvernement du Canada visant à renforcer les relations commerciales bilatérales et à soutenir les entreprises canadiennes qui explorent de nouveaux débouchés sur ce marché dynamique. »

Le Canada et la Thaïlande entretiennent des relations commerciales solides et comptaient des échanges bilatéraux de plus de 6 milliards de dollars en 2024. ‌La participation de la Thaïlande à la zone de libre-échange de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et la participation du Canada à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) consolident la situation commerciale dans la région. La Thaïlande s'étant engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et zéro émission nette d'ici 2065, il existe d'importantes possibilités pour les entreprises canadiennes spécialisées dans les énergies renouvelables, les solutions d'efficacité énergétique et les technologies durables.

La nouvelle représentation de Bangkok, dirigée par la représentante en chef Cindy Lim, s'ajoute aux représentations d'EDC dans la région indopacifique à New Delhi, Mumbai, Shanghai, Beijing, Jakarta, Séoul, Tokyo, Ho Chi Minh-Ville, Manille et Sydney, ainsi qu'à une succursale à Singapour.

