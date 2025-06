L'organisme de crédit à l'exportation du Canada publie ses résultats d'affaires et son bilan ESG de 2024

OTTAWA, ON, le 9 juin 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a publié aujourd'hui son Rapport annuel intégré 2024, lequel montre comment EDC a aidé ses clients à faire croître leurs activités à l'étranger en profitant de vastes débouchés sur les marchés mondiaux.

Le rapport est accompagné de divulgations complémentaires sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à savoir la Divulgation liée au climat 2024 et le Rapport sur les retombées des obligations durables 2024.

En 2024, les exportateurs ont dû faire face à une conjoncture économique complexe et en constante évolution. Pendant cette période, EDC a accru sa présence sur les marchés stratégiques de l'Indo-Pacifique afin de soutenir la diversification commerciale des exportateurs canadiens. EDC a investi dans les exportateurs canadiens de taille moyenne, en ciblant plus précisément les secteurs prioritaires, tout en maintenant un engagement ferme en faveur de pratiques commerciales responsables et durables.

« En 2024, le ralentissement de l'économie mondiale a pesé sur les exportateurs canadiens. La lenteur de la croissance nationale, la hausse des taux d'intérêt pendant une période prolongée et le ralentissement du marché du travail ont assombri les perspectives économiques de plusieurs pays », affirme Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Ces défis, en plus des nouvelles incertitudes qui ont touché les marchés vers la fin de l'année, ont incité nos clients à dépasser l'échelle continentale pour partir à la conquête du monde, et nous nous employons à les aider à saisir de nouveaux débouchés à l'international. Il y a eu un regain d'intérêt pour la diversification commerciale et les solutions d'EDC depuis le début de l'année en raison de l'évolution des politiques commerciales américaines, et nous redoublons d'efforts pour soutenir les entreprises. »

En 2024, EDC a fourni des solutions financières et des produits du savoir à plus de 27 800 clients, la grande majorité étant des petites et moyennes entreprises. EDC a facilité un total de 123,4 milliards de dollars en exportations, en investissements à l'étranger et en activités de développement du commerce, dont 23,4 milliards en activités sur les marchés émergents. Ce soutien a contribué à 475 800 emplois au pays et à la génération de 87 milliards de dollars de PIB au Canada.

« Pendant cette période d'incertitude économique, nous avons stratégiquement déployé du capital et assumé des risques pour aider plus d'entreprises canadiennes à rayonner sur les marchés mondiaux, et, vu le contexte actuel, nous continuerons de le faire », affirme Scott Moore, vice-président directeur et chef de la direction financière d'EDC. « Les constats de notre dernière étude réalisée en collaboration avec Statistique Canada nous incitent à poursuivre nos efforts, puisqu'elle indique que les entreprises soutenues par EDC génèrent 23 % plus de recettes, emploient 16 % plus de main-d'œuvre et sont 6 % plus productives. »

Le bénéfice net d'EDC a atteint 915 millions de dollars, contre 450 millions en 2023. Ce résultat découle de l'augmentation des produits nets combinée aux profits latents sur les instruments financiers inscrits à la juste valeur.

Notre présence croissante en Indo-Pacifique

En 2024, EDC a ouvert trois nouvelles représentations dans l'Indo-Pacifique, ce qui porte le nombre total de représentations dans la région à 11, y compris notre succursale de Singapour. Les représentations de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, et de Manille, aux Philippines, et plus récemment, Bangkok, Thaïlande (en 2025) offrent un soutien sur place pour inciter plus d'entreprises canadiennes à explorer cette région en plein essor et les aider à surmonter les difficultés que posent les marchés locaux.

EDC a soutenu 1 529 clients et facilité des activités d'une valeur de 13 milliards de dollars dans l'Indo-Pacifique en 2024. Elle a également signé des protocoles d'entente avec plusieurs organismes de crédit à l'exportation et leaders du marché en vue de faciliter l'accès aux marchés pour les exportateurs canadiens.

Notre soutien pour les exportateurs de taille moyenne et les secteurs importants

En 2024, nous avons poursuivi nos efforts pour atteindre notre objectif stratégique : favoriser la croissance internationale des entreprises canadiennes de taille moyenne. Ce sont ainsi 1 175 entreprises canadiennes de taille moyenne qui ont profité de nos solutions financières.

EDC porte une attention particulière aux secteurs canadiens qui présentent un potentiel important de nouvelle croissance nette pour le Canada, c'est-à-dire l'agroalimentaire, les minéraux critiques, la transition énergétique, la fabrication de pointe et le numérique. L'objectif est de mettre en valeur les forces du Canada sur la scène internationale et d'améliorer la compétitivité commerciale du pays.

Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, EDC a servi 3 201 clients pendant l'année et facilité des activités d'une valeur de 21,7 milliards de dollars. En tant que l'un des plus importants acteurs financiers du secteur des technologies propres au Canada, EDC a servi 500 clients du secteur en 2024 et facilité des activités d'une valeur de 9,7 milliards de dollars.

Notre engagement en matière de responsabilité des entreprises

Tout au long de 2024, EDC a réaffirmé son engagement en matière de responsabilité des entreprises. Nous avons émis notre sixième obligation verte, d'une valeur totale d'un milliard de dollars américains, ce qui nous a permis d'attirer plus de capitaux pour les investissements axés sur le climat et de soutenir des projets qui ont des effets favorables pour l'environnement. De plus, nous avons octroyé 1,3 milliard de dollars en financement à 56 projets dans le domaine de l'énergie renouvelable.

Dans le cadre de nos efforts en matière de commerce inclusif, nous offrons un soutien ciblé aux entreprises canadiennes détenues par des membres de groupes en quête d'équité, en particulier les femmes et les Autochtones. Ces efforts ont bénéficié à 3 816 clients de solutions financières et non financières et permis de faciliter des activités commerciales à hauteur de 2,5 milliards de dollars.

Pour en savoir plus, voir le Rapport annuel intégré 2024 et les rapports ESG connexes.

