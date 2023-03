Entrepreneuriat innovant - Création de l'Espace Ax-C pour développer une nouvelle génération d'entrepreneurs

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Montréal accordent des aides financières totalisant 48 millions de dollars à l'École de technologie supérieure (ÉTS) pour soutenir la création, à Montréal, de l'Espace Ax-C, un lieu d'entrepreneuriat innovant d'envergure internationale. Celui-ci sera situé stratégiquement au cœur du centre des affaires de la métropole et à proximité des universités afin d'accentuer la dynamique entrepreneuriale au Québec, de favoriser l'attraction de talents et de faciliter l'établissement de relations d'affaires. Ce projet est évalué à plus de 100 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada verse une contribution non remboursable de 7 millions de dollars, en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), pour l'aménagement des locaux de l'Espace Ax-C et l'achat d'équipements spécialisés. Le gouvernement du Québec attribue pour sa part, dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, des subventions totalisant 38,5 millions de dollars. De plus, la Ville de Montréal accorde 2,5 millions de dollars, dont 1 million sera destiné aux travaux d'aménagement et 1,5 million servira à couvrir les frais de fonctionnement pour les trois prochaines années. Ce soutien de la Ville s'inscrit dans la stratégie Montréal 2030, dans laquelle l'innovation et la collaboration sont des leviers incontournables de l'économie de l'avenir.

La ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Luc Rabouin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouvel Espace Ax-C vise à regrouper au même endroit l'écosystème québécois des entreprises innovantes et un ensemble d'organismes et de services essentiels à leur développement. Il offrira ainsi un lieu de rencontre pour la tenue d'événements, des services d'incubation et d'accélération, des espaces de travail, des infrastructures et des laboratoires spécialisés dans le but d'accélérer la commercialisation des innovations des jeunes entreprises et de faire rayonner le Québec à l'international.

Soulignons que le directeur général du Centech, M. Richard Chénier, agira à titre de conseiller stratégique en vue de formuler des recommandations et des suggestions relativement à l'offre de services de cet espace. Compte tenu de son expérience auprès des jeunes pousses (startups), il pourra guider le gouvernement du Québec afin de faire de l'Espace Ax-C un lieu d'entrepreneuriat incontournable à Montréal, qui rayonnera ici et ailleurs dans le monde.

« C'est avec beaucoup de fierté que j'annonce notre engagement envers l'École de technologie supérieure pour la création du nouveau lieu d'entrepreneuriat innovant Espace Ax-C. Grâce au soutien du gouvernement du Canada et des partenaires impliqués, Montréal pourra se doter d'un nouveau pôle d'innovation d'envergure internationale, en plus de contribuer au développement et à la qualité de l'entrepreneuriat québécois. L'ÉTS pourra continuer de s'affirmer comme une ressource de référence pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent démarrer une entreprise, tout en permettant de stimuler l'écosystème québécois des entreprises technologiques innovantes. C'est en les aidant à s'outiller adéquatement qu'ensemble, nous pourrons miser sur une économie plus forte, résiliente et durable. Félicitations à tous pour l'émergence de ce projet prometteur! »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« On assiste aujourd'hui à la naissance d'un des lieux d'innovation les plus importants au Canada. L'écosystème d'innovation de la métropole est déjà solide et dynamique, et l'Espace Ax-C l'amènera encore plus loin. Ce sera Montréal et toutes les régions du Québec qui rayonneront. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce projet stratégique au cœur du centre-ville couronne les efforts concertés d'un grand nombre d'acteurs du milieu des affaires. Les entreprises innovantes et technologiques et les jeunes pousses pourront grandir dans l'écosystème dynamique d'innovation de la métropole. Il s'agit d'une bougie d'allumage importante pour la revitalisation de notre centre-ville, le moteur économique du Québec. C'est une autre preuve que notre métropole se démarque, ici comme ailleurs, en innovation. »

Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'ÉTS est fière de pouvoir déployer son expertise en entrepreneuriat et en innovation pour permettre à encore plus de talents et de jeunes pousses d'ici de rayonner. Notre implication dans la mise en œuvre de l'Espace Ax-C témoigne de la volonté de l'ÉTS de répondre présente et d'être une partenaire engagée auprès des gouvernements et de l'industrie afin de contribuer au développement économique et technologique de Montréal, du Québec et du Canada. »

François Gagnon, directeur général de l'École de technologie supérieure

« Nous devons saisir l'opportunité stratégique qu'offrent les prochaines années pour la commercialisation de nos technologies et de notre savoir-faire. Un projet de cette envergure va permettre à la fois de simplifier et d'accélérer le soutien nécessaire pour nos entreprises novatrices à fort potentiel de croissance, tout en consolidant la position du Québec parmi les leaders à l'international. »

Richard Chénier, directeur général du Centech

Faits saillants :

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada .

. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société.

L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

et à l'international; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

La SQRI 2 représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans. Son objectif : augmenter la prospérité de l'ensemble de la population québécoise par l'innovation.

représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans. Son objectif : augmenter la prospérité de l'ensemble de la population québécoise par l'innovation. L'aide du gouvernement du Québec comprend 18 millions de dollars pour des améliorations locatives nécessaires à l'aménagement de l'espace d'entrepreneuriat et 20,5 millions pour son fonctionnement au cours des cinq prochaines années.

Montréal 2030 est un plan stratégique pour une ville plus résiliente et engagée dans la transition écologique, plus solidaire et inclusive, plus participative et innovante. Il vise notamment à stimuler la créativité et l'innovation des entreprises.

Le Centech propulse les projets d'innovation technologique à fort potentiel issus des sciences et du génie, en mettant au service des entrepreneurs un écosystème de ressources, d'outils et de contacts pour les accompagner dans leur croissance, et ce, de la conceptualisation à la commercialisation de leurs produits.

