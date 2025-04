Programme NovaScience - Près de 3,8 M$ pour développer la relève en science et en technologie

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce des investissements de 3 754 035 $ pour appuyer 28 projets[1] visant à promouvoir la science et l'innovation à travers le Québec.

Grâce à ces initiatives, évaluées à plus de 5,2 millions de dollars, le gouvernement et les organisations soutenues encourageront la relève en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), notamment auprès des femmes et des communautés autochtones. Des événements seront également organisés pour renforcer le dialogue entre les milieux scientifiques et la société.

L'objectif : favoriser une relève talentueuse, ce qui contribuera à enrichir l'écosystème scientifique québécois. La recherche et l'innovation sont des piliers du développement socioéconomique, et le Québec se démarque en la matière partout dans le monde.

Citation :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ces projets, qui assurent la promotion d'une culture d'innovation à travers tout le Québec et font naître de nouvelles vocations scientifiques. C'est grâce à cette relève que nous continuerons de faire rayonner le savoir-faire québécois à l'échelle nationale et internationale. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Les initiatives ont été sélectionnées au terme d'un appel de projets du programme NovaScience, dont le volet Soutien aux projets vise à aider la relève à découvrir, à cultiver et à développer ses compétences dans le domaine des STIM et en recherche.

Ce programme contribue à l'une des cibles de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) 2022-2027, soit celle d'accroître les inscriptions dans les programmes des STIM.

La SQRI2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, quelque 7,5 milliards de dollars auront été investis grâce à cette stratégie pour continuer de mettre en œuvre une vision d'un Québec ambitieux et audacieux.

__________________

1 Voir la liste des projets en annexe.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets soutenus en 2024-2025

Organisation Projet Coût du

projet Subvention Aéro Montréal Propulsion relève inclusive,

volet 2 : sciences et technologie 230 000 $ 184 000 $ Cégep de Saint-Laurent L'entrepreneuriat scientifique et

la vulgarisation par les arts à

travers l'option recherche-études 97 500 $ 50 500 $ Cégep Édouard-Montpetit,

Campus de Longueuil Initiation à la vie de chercheur

pour les étudiants en sciences de

la nature au collégial 109 929 $ 87 929 $ COlab innovation sociale

et culture numérique STIM : un univers de possibilités 199 650 $ 159 700 $ Collège de Bois-de-

Boulogne Améliorer le jugement clinique

des étudiants à l'aide d'un outil

pédagogique propulsé par

l'intelligence artificielle (IA) 250 000 $ 189 440 $ Coopérative de solidarité

Polliflora POLLI-LAB 102 772 $ 80 535 $ Coopérative Lab148 IA et pipelines de création numérique 82 550 $ 41 275 $ Développement économique

de l'agglomération

de Longueuil Initiation aux technologies de

pointe : pourquoi s'intéresser à

l'industrie? 250 038 $ 199 999 $ ÉtudeSecours Sciences et cies 193 323 $ 78 323 $ Fondation Éole Défi Éole-innove 213 350 $ 170 680 $ Groupe BIM du Québec Ateliers technologiques dans les

domaines de la construction 247 550 $ 198 000 $ Ingénieurs sans frontières

Québec Projet SIVUMUARNIK, 5e édition :

sensibilisation aux STIM au

Nunavik 124 510 $ 99 510 $ Innovations Scola IA besoin d'en parler 195 152 $ 156 112 $ Institut de recherche en

biologie végétale Explor'insectes 199 158 $ 159 158 $ École branchée Communauté de pratique autour

de l'IA en éducation 43 832 $ 34 164 $ Institut de recherche du

Centre universitaire de

santé McGill Mentorat intégral pour la science

inclusive 239 788 $ 159 788 $ Musée d'art

de Rouyn-Noranda Création d'un pôle

d'apprentissage et d'innovation

en création numérique 107 762 $ 86 210 $ OmniZoé Développer la littératie des

technologies émergentes chez les

femmes de la Côte-Nord 421 897 $ 197 947 $ Regroupement

QuébecOiseaux Les oiseaux en classe : science,

migration et adaptation 47 235 $ 37 785 $ Scikoop Certification de recherche inclusive et responsable 205 800 $ 50 900 $ Société Provancher

d'histoire naturelle

du Canada La biodiversité québécoise, une

richesse à présenter aux jeunes 175 720 $ 140 576 $ Station du numérique RéussiTech 80 615 $ 64 492 $ Technoscience Est-du-Québec Techno-Van 157 903 $ 126 322 $ Technoscience Mauricie,

Centre-du-Québec Défi clim'Action 212 405 $ 169 924 $ Technoscience Région

métropolitaine Grand Prix horizon hydrogène

PRO, concours québécois 190 940 $ 151 900 $ Université du Québec à

Montréal Un assistant d'IA pour

l'apprentissage des statistiques

au collégial : mise en œuvre et

évaluation 238 717 $ 183 045 $ Cégep Vanier Développer les compétences

transversales chez les cégépiens

en science : formations et

mentorat en IA 195 159 $ 156 127 $ Centre de recherche

et d'innovation

en habillement Vestechpro Formations en IA pour l'avenir de

l'industrie de l'habillement 163 241 $ 130 592 $ Total

5 237 872 $ 3 754 035 $

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]