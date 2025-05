Appui aux jeunes entreprises innovantes du Québec - Réouverture du programme Impulsion PME

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce la réouverture du programme Impulsion PME, administré par Investissement Québec.

Ce programme vise à soutenir les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en leur offrant du capital d'investissement au stade de l'amorçage afin qu'elles puissent franchir la phase de précommercialisation. Le gouvernement vient ainsi créer un environnement favorable au développement de l'innovation tout en misant sur des secteurs d'avenir.

Impulsion PME mise sur la collaboration entre les acteurs de l'écosystème d'entrepreneuriat québécois et de la chaîne de financement de l'innovation. La candidature des jeunes entreprises doit donc être appuyée par les incubateurs, les accélérateurs ou les regroupements sectoriels de recherche industrielle.

Ce programme constitue un outil de premier plan du gouvernement pour faciliter les premiers tours de financement des jeunes pousses innovantes.

« Avec la réouverture d'Impulsion PME, on continue de soutenir les investissements et la commercialisation des innovations des jeunes entreprises de chez nous. Dans le contexte actuel, on doit plus que jamais créer un environnement favorable à l'innovation pour assurer la croissance de nos PME et la compétitivité de nos secteurs stratégiques, dans toutes nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les jeunes pousses sont au cœur de l'écosystème d'innovation au Québec. Le programme Impulsion PME, dont l'administration est confiée à Investissement Québec, permet d'intervenir à un moment structurant de leur développement en comblant une lacune dans le financement de ces entreprises. Grâce à ce levier, Investissement Québec peut jouer pleinement son rôle et propulser leur croissance. La réouverture du programme vient actionner de nouveau cet important levier. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Rappelons que le programme Impulsion PME permet des investissements, notamment sous la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, en appariement aux mêmes conditions avec des investisseurs reconnus.

Depuis son lancement en 2021, le programme Impulsion PME a réalisé une soixantaine d'investissements, qui totalisent 60,88 millions de dollars au Québec.

Grâce à cet outil d'investissement, le gouvernement maximise l'effet de levier provenant des investisseurs privés actifs aux stades du préamorçage et de l'amorçage, répondant ainsi à un besoin identifié par le milieu de l'entrepreneuriat innovant au Québec.

En connectant les jeunes entreprises innovantes et les acteurs du cycle de l'innovation, le programme Impulsion PME rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2). Cette stratégie offre une vision d'avenir, celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

