Améliorer la productivité et la compétitivité des secteurs clés de nos régions - Plus de 1 M$ pour stimuler la recherche et l'innovation collaboratives au Québec

QUÉBEC, le 29 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du Forum plasturgie 2025, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a annoncé l'attribution d'un soutien financier de 1 058 026 $ à cinq projets1 pour stimuler la recherche et l'innovation collaboratives dans les secteurs d'activité liés aux créneaux d'excellence du Québec.

Les projets, qui représentent des investissements totaux de près de 1,4 million de dollars, ont été sélectionnés au terme d'un appel de projets lancé en octobre 2024. Celui-ci visait à mobiliser les créneaux d'excellence du Québec, les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), les centres de recherche et les entreprises autour d'initiatives permettant d'améliorer la productivité de secteurs stratégiques grâce à la recherche et à l'innovation.

Ces projets rejoignent de près la volonté du gouvernement de favoriser le rapprochement du milieu de la recherche et des PME tout en contribuant au développement économique régional.

_______________________

1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe

Citations :

« Miser sur les partenariats et la collaboration entre le milieu de la recherche et de l'innovation et nos entreprises, c'est une pratique gagnante pour le Québec. Avec ces cinq projets, on vient favoriser le maillage entre des acteurs clés dans différents secteurs stratégiques de nos économies régionales pour encourager de nouvelles solutions innovantes. C'est ainsi qu'on pourra renforcer nos créneaux d'excellence et faire en sorte que nos régions soient toujours plus innovantes et compétitives. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Chaque région du Québec a ses atouts, et c'est grâce à ces créneaux d'excellence qu'on construit une économie québécoise forte. Avec un investissement de plus d'un million de dollars, on soutient cinq projets porteurs qui vont permettre aux PME et aux chercheurs d'unir leurs efforts pour développer des solutions novatrices qui augmenteront la productivité de secteurs clés dans nos régions. C'est une façon concrète de stimuler notre développement économique local, notamment dans la Chaudière-Appalaches! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

L'appui gouvernemental est accordé dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2 - Soutien aux projets, mesure A : Projets de recherche-innovation (PSOv2a).

À travers les créneaux d'excellence, la démarche ACCORD vise à développer davantage l'économie du Québec en favorisant le regroupement et la mobilisation de gens d'affaires, en s'appuyant sur les forces régionales et la recherche de l'excellence dans des secteurs clés et en misant sur le développement d'alliances et de réseaux industriels entre des participants d'un même secteur économique.

Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en soutenant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

RSRI, centres de recherche et entreprises partenaires Créneau d'excellence Résumé du projet Contribution gouvernementale Coût du projet CRIBIQ, Université Laval, Horticulture Sun Gro, Les tourbes Nirom, Les tourbières Berger, Tourbières Lambert, Premier Tech Tourbe et substrats (Bas-Saint-Laurent) Restauration de tourbières au Québec grâce à une approche innovante et visant l'amélioration des méthodes de suivi

hydrologique et de propagation des sphaignes, des mousses essentielles à la restauration. 242 101 $ 303 350 $ CRIBIQ, Centre de développement bioalimentaire du Québec, Canabec, Les cuisines gaspésiennes, Natur+L XTD Aliments Santé (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) Validation de solutions qui faciliteront la conservation et la commercialisation de viandes fraîches hachées et traitées par

hautes pressions hydrostatiques en vue de développer de

nouveaux produits. 278 552 $ 348 452 $ PRIMA Québec, Groupe CTT, Afitex, Alkegen Texel, Armtec, Genyk, Innovex, Kamik, Logistik Unicorp, L.P. Royer, Polyval, Solmax International, Soleno, Soprema Québec, Stedfast TechniTextile (Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Montérégie) Développement de protocoles, de méthodes de tests et

d'évaluation sur les contaminants textiles et polymériques pour favoriser l'inclusion de fibres recyclées et biosourcées, l'élimination de substances toxiques et la transition énergétique du secteur du textile. 350 000 $ 468 087 $ CQRDA, Conseil national de recherches du Canada, BRP, Laserax, Manac Transformation de l'aluminium (Saguenay-Lac-Saint-Jean) Développement et fabrication de plaques de refroidissement en aluminium pour véhicules électriques en vue de permettre l'extraction thermique générée par les cellules des batteries et de prévenir leur dégradation. 83 373 $ 104 216 $ PRIMA Québec, Investissement Québec, Groupe Norbec, Les industries Pro-Tac, Groupe PureSphera, Soprema, Dispro, Recyc-Matelas Alliance Polymères Québec (Chaudière-Appalaches) Développement d'une solution pour la gestion du recyclage des résidus de mousse de polyuréthane des entreprises manufacturières actives dans le domaine des polymères en vue d'améliorer leur compétitivité. 104 000 $ 150 000 $ Total 1 058 026 $ 1 374 105 $

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 558-6039; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]