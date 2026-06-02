Entente entre le gouvernement Fréchette et le gouvernement Carney - Près de 10 milliards de dollars pour appuyer les priorités du Québec en matière d'infrastructures

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, est fière d'annoncer la signature de cinq ententes en matière d'infrastructures avec le gouvernement du Canada. Ces ententes, totalisant près de 10 milliards de dollars, permettront d'appuyer des projets prioritaires pour les Québécois dans les secteurs de la santé, du transport collectif, du logement et de l'enseignement supérieur, partout au Québec.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada réaffirment ainsi leur volonté de travailler en partenariat afin que le Québec obtienne sa juste part des investissements fédéraux, dans le respect de ses champs de compétence. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront de soutenir des infrastructures essentielles à la qualité de vie des Québécoises et des Québécois tout en contribuant au développement économique des régions.

Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) − Financement de base

D'une durée de dix ans, le volet Financement de base du FTCC prévoit un investissement de 1,329 milliard de dollars. Cette enveloppe permettra de soutenir des projets de construction, de maintien et de modernisation d'infrastructures de transport collectif prioritaires identifiés par le gouvernement du Québec, notamment l'agrandissement de garages et de centres d'entretien, l'acquisition d'équipements ainsi que la modernisation de stations de métro.

Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) - Projets structurants

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont également convenu d'une enveloppe de 4,4 milliards de dollars destinée au financement de projets structurants de transport collectif. Cette somme représente 26,6 % de l'enveloppe fédérale consacrée à ce volet, soit une proportion supérieure au poids démographique du Québec au sein de la fédération canadienne.

L'enveloppe permettra notamment de soutenir le projet de tramway de Québec ainsi que d'autres projets majeurs de transport collectif à travers le Québec. La liste finale des projets admissibles sera confirmée ultérieurement par les deux gouvernements.

Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) − Volet santé

La signature de l'entente permettra au gouvernement du Québec d'obtenir une somme de 1 milliard de dollars d'ici 2028-2029 pour contribuer au financement de projets prioritaires en matière de santé prévus au Plan québécois des infrastructures.

Ces investissements soutiendront notamment des projets de modernisation, d'agrandissement ou de construction dans plusieurs établissements de santé, dont l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital de Jonquière, l'Hôpital de Chicoutimi, le futur Centre hospitalier universitaire de l'Outaouais ainsi que l'Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil.

Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) - Volet infrastructures liées au logement et à l'éducation postsecondaire

Dans le cadre de cette entente, près de 2,7 milliards de dollars seront versés au gouvernement du Québec d'ici 2035-2036 afin de soutenir des infrastructures liées au logement, à l'enseignement supérieur et à des systèmes d'approvisionnement en eau potable.

Cette enveloppe permettra notamment de financer la construction de logements étudiants ainsi que la rénovation et la modernisation des cégeps et des universités québécoises. Elle contribuera également à répondre aux besoins grandissants des communautés en matière d'infrastructures publiques.

Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE)

L'entente de contribution relative au Fonds pour le transport en commun à zéro émission prévoit le versement de 459 millions de dollars par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec. Onze projets d'électrification des transports collectifs seront soutenus, à hauteur de 400 millions de dollars, dans plusieurs régions du Québec.

Citations

« Plus que jamais, on doit travailler en collaboration pour faire face aux défis qui se dressent devant nous. Ce n'est pas le temps d'ériger de nouvelles frontières. Aujourd'hui, avec le gouvernement du Canada, on vient répondre aux besoins et aux priorités du Québec en matière d'infrastructures. On annonce près de 10 milliards de dollars qui seront investis chez nous, dans des projets choisis par et pour les Québécois. En plus de participer au développement économique et de créer des emplois, aujourd'hui, on bâtit l'avenir du Québec! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« La conclusion de ces ententes est un bel exemple de collaboration entre nos deux gouvernements. Nous avons la volonté commune de permettre aux Québécoises et aux Québécois de bénéficier d'un transport collectif moderne et écologique. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous avons fait un grand pas dans cette direction. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme ministre responsable des Relations canadiennes, je suis satisfait de ce dénouement. Il démontre qu'avec du dialogue, de la rigueur et une défense claire des intérêts du Québec, il est possible d'en arriver à des ententes porteuses. Nous allons poursuivre le travail avec Ottawa afin de conclure les autres ententes attendues, toujours avec le même objectif : obtenir des gains concrets pour le Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Ces ententes constituent une excellente nouvelle pour les Québécois et les générations futures. Elles viennent appuyer les investissements majeurs prévus au Plan québécois des infrastructures, dont 71 % seront consacrés au maintien et à la modernisation de nos actifs existants. Il est essentiel de poursuivre nos investissements en infrastructures publiques pour améliorer les services, mais aussi soutenir notre économie. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Les besoins en santé sont immenses partout au Québec et le rattrapage à réaliser en matière d'infrastructures demeure important, et ce, malgré les investissements majeurs réalisés au cours des dernières années. Cette entente nous donne les moyens d'accélérer la réalisation de projets prioritaires déjà prévus afin d'offrir à la population des installations modernes, adaptées aux réalités d'aujourd'hui et capables de répondre à la demande. C'est un investissement concret qui contribuera à améliorer l'accès aux soins, la qualité des services et les conditions de travail de celles et ceux qui prennent soin des Québécois. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis fière de l'entente conclue avec le gouvernement fédéral concernant l'enseignement supérieur. Avec les investissements annoncés, nous pourrons augmenter les capacités d'accueil des résidences étudiantes, notamment en région. De plus, nous pourrons optimiser et moderniser les infrastructures universitaires afin de répondre à la hausse importante de clientèle. C'est une excellente nouvelle pour tout le réseau d'enseignement postsecondaire! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Partout au Québec, les besoins en habitation sont importants et les citoyens s'attendent à ce que nous accélérions la réalisation de projets. Cette entente nous permettra de soutenir les infrastructures essentielles qui rendent possible la construction de nouveaux logements et le développement de milieux de vie dynamiques. En travaillant de manière pragmatique et en allant chercher les investissements auxquels le Québec a droit, nous nous donnons davantage de moyens pour débloquer des projets et livrer davantage de logements aux Québécois. »

Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]