Infrastructures culturelles de la région de la Mauricie : près de 12 M$ pour assurer la pérennité du Musée POP

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le soutien du gouvernement du Québec afin de préserver le Musée POP de Trois-Rivières.

Au total, le gouvernement du Québec versera près de 12 M$ pour assurer la protection et la pérennité de trois bâtiments composant l'institution muséale, soit le bâtiment principal, l'ancienne prison de Trois-Rivières ainsi que la réserve du musée qui abrite la collection d'objets Robert-Lionel-Séguin.

Parmi les travaux prévus à l'ancienne prison, mentionnons la restauration de la toiture, la réparation des fenêtres en bois, le remplacement du mortier sur plus de 25 % de la surface des murs extérieurs de même que la réfection de la maçonnerie des cheminées. Quant aux travaux projetés à la réserve, le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation désuets ainsi que le remplacement de la toiture sont prévus. Pour le bâtiment principal, le projet de maintien d'actif porte notamment sur la toiture, la fenestration et les systèmes mécaniques.

Rappelons qu'en plus de sa fonction muséale, le Musée POP est aussi propriétaire de deux biens patrimoniaux classés, dont l'ancienne prison de Trois-Rivières. Classée comme bâtiment patrimonial en 1978, la deuxième prison la plus ancienne au Québec est encore aujourd'hui accessible au public. La collection d'objets Robert-Lionel-Séguin, aussi sous la responsabilité du Musée, est composée de 22 804 biens mobiliers et sept bâtiments agricoles, ce qui lui donne le titre de la collection la mieux documentée au Québec. Classée en 2018 comme ensemble patrimonial, cette collection de biens illustre divers aspects et moments de la vie rurale traditionnelle québécoise et est associée à l'historien, ethnologue et muséologue Robert-Lionel Séguin.

Citations

« Le Musée POP porte cet ambitieux et important projet depuis plusieurs années et je suis très fier de l'accompagnement offert par les équipes du Ministère. Cette collaboration permet aujourd'hui d'assurer la pérennité du Musée, mais contribue aussi à la préservation de deux biens classés d'importance pour le Québec. J'invite la population à visiter le musée dont l'offre, centrée sur la culture populaire du Québec, plaira à toute la famille. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Le Musée POP est une institution culturelle phare pour Trois-Rivières et pour toute la Mauricie. En soutenant ces travaux majeurs, notre gouvernement pose un geste concret pour protéger des bâtiments patrimoniaux d'une grande valeur, préserver une collection exceptionnelle et assurer la pérennité d'un lieu qui contribue directement à la vitalité de notre centre-ville. C'est un investissement dans notre histoire, dans notre culture et dans la fierté des Trifluviennes et des Trifluviens. J'invite d'ailleurs toute la population à profiter de l'été pour découvrir ou redécouvrir ce musée unique, qui fait rayonner notre culture populaire québécoise. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Je me réjouis énormément de cette annonce pour le Musée POP, une institution culturelle et patrimoniale incontournable pour Trois-Rivières. Cet investissement majeur démontre que le gouvernement du Québec comprend les besoins en infrastructures culturelles dans notre ville ainsi que la nécessité de préserver ces lieux. Le Musée POP génère également des retombées touristiques considérables, ce qui en fait une excellente nouvelle pour l'ensemble des Trifluviennes et des Trifluviens. »

Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières

« Cet investissement majeur nous permettra de préserver, pour les générations futures, un lieu patrimonial qui raconte notre histoire, de moderniser nos espaces et de protéger nos collections, dont la Collection Robert-Lionel-Séguin. C'est un geste qui témoigne d'une vision claire : celle d'un Québec qui prend soin de son patrimoine et qui croit en la force de sa culture. »

Pierre Lemieux, président du conseil d'administration du Musée POP

Faits saillants

L'aide financière est accordée au Musée POP en vertu du programme Aide aux immobilisations.





Rappelons que le 30 avril dernier, le ministre de la Culture et des Communications a annoncé une bonification pérenne de 5 M$ annuellement pour le soutien au fonctionnement des institutions muséales agréées. Pour le Musée POP, il s'agit d'une augmentation totale de 36 % de son aide financière comparativement à celle accordée dans le cadre de l'entente précédente (2022-2025).

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]