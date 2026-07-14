LE GOUVERNEMENT FRÉCHETTE ENTEND ÉLABORER UN PLAN D'ACTION NATIONAL ET CONVIER LES ACTEURS STRATÉGIQUES POUR LUTTER CONTRE L'ITINÉRANCE

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - En vue de renverser la tendance en itinérance sur le territoire québécois, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, partage les préoccupations de Mme Pauline Marois et annonce, avec le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, M. Lionel Carmant, qu'un nouveau plan d'action national en itinérance, en santé mentale et en dépendance verra le jour.

Une étape de consultation élargie, auprès de différents partenaires publics et privés, ainsi que des instances fédérales, municipales et de la société civile, se déroulera au cours des prochaines semaines. Les constats qui en émaneront permettront de dresser les lignes du plan d'action national où les principaux acteurs seront appelés à s'engager afin de faire de l'itinérance une grande priorité. Le plan sera présenté à la fois à la société civile et aux parties prenantes s'y étant engagées lors d'une journée de type « forum » de travail. Cette journée sera l'occasion pour tous de s'exprimer sur le plan et de proposer des mécanismes de suivi visant l'atteinte des objectifs. Ce plan d'action sera donc le fruit d'une mobilisation de la société québécoise au bénéfice des plus démunis de notre société.

Citations :

« Nous sommes déterminés à soutenir la lutte contre l'itinérance. Pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration de tous. C'est un défi collectif qui ne peut être relevé qu'avec la contribution de l'ensemble de la société. Nos actions portent leurs fruits : en 2024-2025, ce sont près de 4 000 personnes qui sont sorties de l'itinérance et on s'est donné comme objectif de loger 5 000 personnes de plus! Poursuivons sur notre lancée, et élargirons la démarche pour mettre de l'avant un grand plan national incluant les acteurs stratégiques. Ensemble, nous mettrons en place les moyens nécessaires pour qu'aucun Québécois ne soit contraint de dormir dehors. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« La lutte contre l'itinérance exige une mobilisation de tous les acteurs de la société. Je me réjouis de voir se mettre en place cette vaste démarche de concertation qui réunira le milieu communautaire, les municipalités, les partenaires institutionnels et la société civile autour d'un objectif commun. Elle témoigne de notre volonté d'agir autrement, en misant sur l'expertise de celles et ceux qui sont au cœur de l'action et sur la force du travail collectif. Je remercie toutes les équipes qui se joignent à nous pour bâtir des solutions durables, mieux prévenir l'itinérance et offrir aux personnes les plus vulnérables des perspectives réelles de stabilité et de dignité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a déjà entrepris plusieurs démarches pour lutter contre l'itinérance, dont les suivantes :

Des investissements de 1,1 milliard de dollars, de 2021 à 2031, dont 614 millions de dollars pour de l'aide au logement ou la construction de logements sociaux destinés aux personnes en situation d'itinérance;

Le Plan d'action interministériel en itinérance, lancé en 2021 en concertation avec les partenaires, comprenant notamment l'augmentation de l'offre d'hébergement destinée aux personnes en situation d'itinérance, ce qui porte l'offre actuelle à 9 000 places dans 460 points de service;

Un montant additionnel de 7 millions de dollars annoncé en mai 2026 pour le Programme de réaffiliation en itinérance, en santé mentale et en dépendances (PRISMD);

La prolongation d'une année du Plan d'action interministériel en itinérance, qui sera désormais transformé en plan d'action en itinérance, en santé mentale et en dépendance.

De plus, des approches préventives ont été mises en place pour prévenir l'itinérance :

Projet avec le Tribunal administratif du logement pour accompagner les personnes à risque d'éviction;

Création du Programme de supplément au loyer − Prévention, une mesure d'aide financière directe pour soutenir le paiement du loyer des personnes admissibles;

Ajout d'intervenants pour accompagner les personnes détenues avant et après leur libération, notamment dans la recherche d'un logement;

Création du Programme de supplément au loyer − Jeunesse, afin d'accompagner les jeunes issus des centres jeunesse dans la recherche d'un logement.

Lien connexe :

Plan d'action interministériel en itinérance

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017