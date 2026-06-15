Intelligence artificielle - Québec outille les entreprises et les travailleurs pour une intégration responsable de l'intelligence artificielle

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, rend public aujourd'hui le Guide pour soutenir les milieux de travail dans l'implantation et l'usage des systèmes d'intelligence artificielle. Cet outil concret vise à aider les entreprises, les travailleuses, les travailleurs et leurs représentants à intégrer l'intelligence artificielle (IA) de façon responsable, tout en profitant de ses gains potentiels en matière de productivité, d'innovation et de santé et sécurité du travail.

Les travaux ayant mené à l'élaboration de ce guide se sont inspirés de nombreux ouvrages, consultations et analyses portant sur l'IA et la transformation des milieux de travail. De plus, il se veut cohérent avec l'avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) sur le sujet. D'ailleurs, le CCTM a mis de l'avant quatre grands principes qui ont servi d'assise à l'élaboration du guide :

garder l'humain au cœur des décisions;

ne pas substituer l'IA au jugement humain;

adopter une approche qui implique l'ensemble des parties prenantes;

soutenir un dialogue social constructif.

Ce guide d'accompagnement constitue un outil pédagogique qui propose des repères et des pistes d'action pouvant être appliqués dans différentes organisations. Il présente les avantages et les défis liés à l'IA, les principes de son déploiement responsable ainsi que les pratiques à considérer à chacune des étapes de son cycle de vie. Il s'adresse à l'ensemble des travailleurs, des entreprises et des organismes qui ont besoin de soutien pour mieux comprendre l'IA et favoriser l'adoption de bonnes pratiques, notamment en matière de concertation, de relations de travail ainsi que de santé et sécurité du travail.

Par ailleurs, il ne remplace aucunement le cadre juridique actuel, qui continue de s'appliquer à tout déploiement d'un système d'IA.

Enfin, ce guide n'est pas prescriptif. Il offre plutôt des outils complémentaires aux mécanismes déjà existants, et chaque organisation est libre d'en faire usage en fonction de sa réalité propre.

Citation

« L'IA est déjà en train de transformer nos façons de travailler. Le Québec doit saisir les gains de productivité et d'innovation qu'elle peut offrir, mais cette transition ne peut pas se faire au détriment des droits, de la santé et de la confiance des travailleurs. Avec ce guide, nous passons des principes à l'action. Nous donnons aux milieux de travail des outils concrets pour intégrer l'IA de façon transparente, concertée et responsable. Une chose doit demeurer claire : la technologie peut soutenir la décision, mais la responsabilité et le jugement doivent rester humains. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

Faits saillants

La publication du guide donne suite à l'une des recommandations de l'Avis du CCTM concernant les enjeux entourant l'implantation et l'usage des systèmes d'intelligence artificielle en milieux de travail au Québec.

Le guide se compose de trois documents complémentaires : un document présentant les définitions de l'IA, un portrait de son utilisation au travail et les grands principes d'une utilisation responsable; un document détaillant les différentes pistes d'action associées aux principes d'un déploiement responsable de l'IA pour chacune des phases de son cycle de vie; un feuillet complémentaire recensant, à l'aide d'un visuel convivial, les pratiques et les pistes d'action qu'il est possible d'adopter afin de favoriser une intégration et une utilisation responsables de l'IA.



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SOURCE Ministère du Travail

Source: Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, Courriel : [email protected]; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]