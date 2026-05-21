Programme d'appui à la recherche : appel à projets axé sur l'autonomie des États fédérés

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, invitent les chercheurs et chercheuses ainsi que les organismes qui le souhaitent à soumettre leurs projets dans le cadre du Programme d'appui à la recherche du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. L'appel à projets se termine le 12 juin 2026.

Ce programme vise à appuyer le développement et la diffusion de connaissances qui contribuent à une meilleure compréhension du Québec et de ses relations canadiennes. Les projets recherchés doivent porter sur l'un des trois thèmes suivants :

Autonomie constitutionnelle des États fédérés : outils d'affirmation du modèle de vivre-ensemble de la nation québécoise (droits collectifs, droits linguistiques, modèles d'intégration);

Fédéralisme fiscal décentralisé : défense et expansion des champs de compétence des États fédérés (pouvoir fédéral de dépenser, points d'impôt);

Vers un nouveau paradigme économique fédéral : les grands projets d'intérêt national et l'autonomie des États fédérés.

Les projets retenus permettront de bonifier l'écosystème québécois de réflexion constitutionnelle autonomiste. Le Québec doit continuer d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour préserver ses caractéristiques fondamentales, accroître son autonomie et assurer son épanouissement en respectant ses valeurs collectives, ses droits et ses priorités.

Citations :

« Les projets soutenus par le Programme d'appui à la recherche alimentent une réflexion qui nous permet d'avancer et de prospérer en tant que nation. Des innovations issues de ce programme nous ont permis d'inscrire dans la constitution du Canada que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que la seule langue officielle et commune du Québec est le français. Notre nouvelle approche, à la fois pragmatique dans la recherche de résultats et vigilante dans la défense de nos intérêts, donne des résultats tangibles et inspire d'ailleurs d'autres États fédérés du Canada. Avec ce programme, le Québec se démarque! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« La recherche joue un rôle essentiel dans la compréhension des enjeux qui façonnent l'avenir du Québec. En appuyant des projets qui analysent nos relations fédérales et les leviers dont dispose notre société, nous permettons à notre communauté scientifique de contribuer directement à l'évolution de nos institutions et à la défense de nos intérêts. Le milieu de l'enseignement supérieur démontre encore une fois sa capacité à éclairer les décisions publiques et à renforcer l'autonomie du Québec dans un contexte en constante transformation. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Lien connexe :

Programme d'appui à la recherche

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes

Source : Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, Courriel :[email protected]; Information : Relations avec les médias, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]