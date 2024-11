GATINEAU, QC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Les emplois d'été jouent un rôle important dans la vie des jeunes. Ils leur permettent de gagner de l'argent, ce qui les aide à payer leurs études et leurs frais de subsistance, d'acquérir des compétences, de gagner en confiance et d'explorer leurs domaines d'intérêt professionnel. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada finance chaque année la création de milliers d'emplois d'été intéressants pour les jeunes dans le cadre du programme Emplois d'été Canada (EEC).

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a lancé la période de présentation des demandes de financement pour Emplois d'été Canada 2025. Les employeurs des secteurs à but non lucratif et public, ainsi que les employeurs du secteur privé avec 50 employés ou moins travaillant à temps plein au Canada, ont jusqu'au 19 décembre 2024 à 23 h 59 (heure du Pacifique) pour présenter une demande de financement en vue d'embaucher des jeunes l'été prochain. Les emplois d'été à temps plein seront offerts à compter du 21 avril 2025.

Chaque année, le gouvernement établit des priorités nationales pour EEC qui tiennent compte de la population diversifiée du Canada et de l'évolution des besoins. Ainsi, cette année, EEC accordera la priorité aux employeurs qui ont l'intention d'embaucher de jeunes personnes noires, racisées, autochtones ou 2ELGBTQI+, ou des jeunes qui sont en situation de handicap, qui vivent en région rurale ou éloignée, ou qui appartiennent à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Le programme accordera également la priorité aux employeurs offrant des emplois dans le secteur de la construction résidentielle ou des emplois durables qui soutiennent l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou la protection des milieux naturels.

Au total, le gouvernement souhaite financer 70 000 emplois d'été pour les jeunes dans tout le Canada dans le cadre du programme.

Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement pour le programme EEC 2025 peuvent le faire par voie électronique dans le portail des Services en ligne des subventions et des contributions (SELSC) . Les organisations n'ont qu'à créer un compte dans l'environnement Web sécurisé des SELSC afin de pouvoir présenter des demandes pour les diverses possibilités de financement offertes par Emploi et Développement social Canada.

Citation

« Le programme Emplois d'été Canada est très important, car beaucoup de jeunes ont de la difficulté à percer sur le marché du travail. Non seulement le programme permet aux jeunes de gagner de l'argent pendant l'été, mais il offre également aux jeunes qui intègrent le marché du travail un premier aperçu du travail rémunéré ou l'occasion d'acquérir une véritable expérience professionnelle dans le domaine d'études choisi, ce qui les prépare à une belle carrière. »

– L’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Pour aider les jeunes du Canada à réaliser leurs rêves, le gouvernement finance la création de 90 000 placements professionnels et mesures de soutien à l'emploi pour les jeunes. Comme il est indiqué dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'affecter 351,2 millions de dollars à la Stratégie emploi et compétences jeunesse en 2025-2026. Ces investissements dans les emplois pour les jeunes comprennent : 200,5 millions de dollars en 2025-2026, pour permettre à Emplois d'été Canada d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris dans les secteurs qui doivent faire face à une grave pénurie de main-d'œuvre, comme la construction résidentielle; 150,7 millions de dollars en 2025-2026, pour permettre au programme horizontal Stratégie emploi et compétences jeunesse d'offrir aux jeunes des placements professionnels et des mesures de soutien à l'emploi.

à réaliser leurs rêves, le gouvernement finance la création de 90 000 placements professionnels et mesures de soutien à l'emploi pour les jeunes. Comme il est indiqué dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'affecter 351,2 millions de dollars à la Stratégie emploi et compétences jeunesse en 2025-2026. Ces investissements dans les emplois pour les jeunes comprennent : Depuis 2020, EEC a aidé les employeurs à créer plus de 383 000 possibilités d'emploi pour les jeunes. En 2023, EEC a permis la création de 74 500 emplois, dépassant ainsi son objectif fixé à 70 000 emplois. La compilation des résultats de 2024 n'est pas encore terminée, mais EDSC est en voie d'atteindre son objectif, qui était de créer 70 000 emplois.

Dans un sondage mené en 2023 auprès des jeunes personnes ayant participé à EEC, 92 % ont déclaré être davantage convaincues de posséder les compétences nécessaires pour les emplois de demain et 89 % ont déclaré être plus optimistes par rapport à leurs perspectives d'emploi.

En octobre 2024, le taux de chômage des personnes de 15 à 29 ans, qu'elles soient aux études ou non, était de 12.8 %. Cependant, ce taux est généralement plus élevé pour les groupes sous-représentés.

Les emplois financés par EEC seront affichés sur le Guichet-Emplois à compter d'avril 2025 et tout au long de l'été.

Produits connexes

Liens connexes

