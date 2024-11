OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - L'une des priorités du gouvernement du Canada est de soutenir les Canadiens lors des événements marquants de leur vie. Le décès d'un proche et les démarches qui s'ensuivent peuvent représenter l'une des épreuves les plus difficiles que l'on puisse vivre. Aujourd'hui, Emploi et Développement social Canada a présenté un nouvel outil en ligne qui aidera justement les Canadiens à gérer les moments difficiles entourant un décès.

Au lieu de devoir naviguer sur d'innombrables pages web, les Canadiens qui ont perdu un proche trouveront en un seul endroit toute l'information dont ils ont besoin. Le carrefour Que faire lors d'un décès se veut un outil simple et amélioré qui aidera les Canadiens à mieux comprendre les prochaines étapes à suivre et les services, prestations et programmes qui sont offerts.

Le carrefour dirigera les Canadiens vers les services dont ils ont besoin en tant que membre de la famille, représentant d'un salon funéraire, exécuteur testamentaire ou liquidateur. L'un des éléments clés du carrefour est son questionnaire personnalisé. Après que l'utilisateur a répondu à quelques questions simples, l'outil lui fournit une liste de vérification personnalisée et des renseignements sur les prestations et les services qui s'appliquent à sa situation.

Ce nouveau carrefour d'événements de la vie s'appuie sur le succès du Carrefour retraite, lancé en octobre 2023, qui a aidé plus de 450 000 visiteurs à comprendre leurs options de retraite.

Citation

« La perte d'un être cher est sans aucun doute l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à améliorer votre accès aux prestations et services essentiels lors d'importants événements de la vie tels que le décès, la naissance, la retraite et le mariage. Ce nouveau carrefour est un outil en ligne novateur conçu pour guider les Canadiens tout au long du processus qui suit le décès d'un être cher. Il offre une expérience simple, bienveillante et complète pour vous soutenir pendant cette période. Cette initiative constitue une étape importante dans la simplification des services gouvernementaux, en veillant à ce qu'ils soient plus faciles à utiliser pour les personnes confrontées au chagrin de la perte d'un être cher. Nous sommes là pour vous à chaque étape du processus. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Faits en bref

Les survivants peuvent avoir droit aux prestations suivantes : la pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) l'Allocation au survivant du RPC la prestation de décès du RPC l'Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes la dispense de remboursement du prêt d'études canadien

Le montant des prestations varie selon la situation particulière du survivant. Des prestations supplémentaires peuvent être versées si le défunt était étudiant ou membre d'un groupe comme les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada ou la fonction publique, ou encore s'il était membre des Premières Nations, Inuit, Métis ou les étudiants.

Liens connexes

Carrefour Que faire lors d'un décès

Carrefour retraite

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personne-ressource : Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Teodor Gaspar, Directeur des communication p.i., Cabinet du ministre des Services aux citoyens, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]