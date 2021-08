Corem, Polyplast, HydroTech Mining et Les Entreprises Parlec pourront notamment effectuer de la recherche appliquée, augmenter leur capacité de production et améliorer leur productivité, entraînant ainsi la création et le maintien de 67 emplois.

VAL-D'OR, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Québec compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), annonce aujourd'hui des appuis financiers totalisant 7 802 187 $ à Corem, à Polyplast (9219-7078 Québec inc.), à HydroTech Mining inc. ainsi qu'aux Entreprises Parlec ltée.

Les contributions se détaillent comme suit :

Situé à Québec, Corem, le plus important centre d'expertise en traitement de minerais au Canada , bénéficie de deux contributions non remboursables totalisant près de 7 M$. Ce centre offre ses services à plusieurs entreprises minières des régions du Québec et du Canada . Son expertise est reconnue à l'échelle mondiale. Une première contribution de 3,6 M$ permettra à Corem de faire l'acquisition d'équipements spécialisés et l'aménagement de laboratoires qui faciliteront le déploiement de technologies de pointe dans l'industrie minière. Ce soutien financier contribuera à la transition vers une économique verte. Une seconde contribution de 3,37 M$ permettra à Corem de réaliser des activités de recherche appliquée et d'innovation, de même que de transfert technologique et de procédés. Les deux projets permettront le maintien et la création de 54 emplois.

, bénéficie de deux contributions non remboursables totalisant près de 7 M$. Ce centre offre ses services à plusieurs entreprises minières des régions du Québec et du . Son expertise est reconnue à l'échelle mondiale. Une première contribution de 3,6 M$ permettra à Corem de faire l'acquisition d'équipements spécialisés et l'aménagement de laboratoires qui faciliteront le déploiement de technologies de pointe dans l'industrie minière. Ce soutien financier contribuera à la transition vers une économique verte. Une seconde contribution de 3,37 M$ permettra à Corem de réaliser des activités de recherche appliquée et d'innovation, de même que de transfert technologique et de procédés. Les deux projets permettront le maintien et la création de 54 emplois. Polyplast, une entreprise qui fabrique des pièces moulées en résine pour remplacer une multitude de pièces dont la durabilité est menacée par la friction, les impacts ou l'abrasion bénéficie d'une contribution remboursable de 350 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'Amos d'agrandir son bâtiment et d'acquérir de l'équipement de production numérique, entraînant la création de 3 emplois.

HydroTech Mining, une PME de Val-d'Or spécialisée dans la vente, la conception et la fabrication de systèmes de pompage et d'assèchement destinés au milieu minier, bénéficie d'une contribution remboursable de 294 687 $. L'aide de DEC permettra à la jeune entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production et des logiciels, notamment un chargeur sur roue, un pont roulant, un compresseur, un progiciel de gestion intégré et un logiciel à dessin, en plus de mener à la création de 9 emplois.

spécialisée dans la vente, la conception et la fabrication de systèmes de pompage et d'assèchement destinés au milieu minier, bénéficie d'une contribution remboursable de 294 687 $. L'aide de DEC permettra à la jeune entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production et des logiciels, notamment un chargeur sur roue, un pont roulant, un compresseur, un progiciel de gestion intégré et un logiciel à dessin, en plus de mener à la création de 9 emplois. Les Entreprises Parlec, une entreprise valdorienne d'usinage de pièces uniques, sur mesure et de grande précision pour le domaine du forage, les industries minière et forestière, bénéficie d'une contribution remboursable de 187 500 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir un système robotique incluant les composantes, le transport et l'installation. Le projet mènera à la création d'un emploi.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« En investissant dans ces organisations du secteur minier, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à prendre de l'expansion et à innover afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, ces quatre organisations pourront continuer à innover et consolider leur position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale en créant et maintenant près de 70 emplois. Cet appui, qui fait partie de notre plan de relance économique, permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage :

Vaccins contre la COVID-19.

Vaccins contre la COVID-19. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]