L'institution pourra mettre en place une plateforme d'efficience énergétique circulaire, entraînant la création de plusieurs dizaines d'emplois.

Les Cantons-de-l'Est comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 6,5 M$ à l'Université de Sherbrooke (UdeS) pour la mise en place d'une plateforme en efficience énergétique circulaire (PEEC). L'aide non remboursable de DEC lui permettra d'acquérir et d'installer des équipements, dont des systèmes de stockage et de gestion de l'énergie, un simulateur solaire, un simulateur réseau, une serre agrivoltaïque, des processeurs haute efficacité et des infrastructures de refroidissement. Ces équipements, qui seront situés à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) et à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, visent l'innovation et le transfert technologique dans le domaine des technologies propres, en particulier dans les secteurs de l'énergie solaire, des systèmes de récupération, de gestion et de stockage de l'énergie et du calcul numérique vert.

Chef de file en développement durable, l'UdeS cherche, avec son projet de plateforme en efficience énergétique circulaire, à la fois à évaluer l'impact de solutions innovantes et concrètes en matière de gestion de l'énergie et à accompagner des PME dans leurs projets collaboratifs d'innovations et de recherche.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur l'innovation et les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. Entre autres actions, nous effectuons des investissements stratégiques dans les technologies propres, comme c'est le cas aujourd'hui avec le projet de l'Université de Sherbrooke. En soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous aidons les PME à devenir plus concurrentielles et nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises de chez nous à développer des procédés et des produits plus environnementaux, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique, qui fait partie de notre plan de relance économique, contribue à bâtir des communautés plus saines. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Fidèle à sa réputation de vouloir se positionner comme une contributrice essentielle à notre société, l'Université de Sherbrooke est heureuse de recevoir le support financier pour développer une plateforme en efficience énergétique circulaire en collaboration avec de nombreuses PME. Ce projet nous permettra de continuer d'être une référence québécoise en matière de développement durable en plus de permettre la formation de nombreuses étudiantes et étudiants. »

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Université de Sherbrooke

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de développement des infrastructures du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme vise à favoriser le développement d'initiatives de recherche appliquée et de transfert technologique vers les entreprises.

Vaccins contre la COVID-19. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le financement accordé à l'Université de Sherbrooke pour l'initiative de la plateforme en efficience énergétique circulaire est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre l'institution et DEC.

