Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ainsi que l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, accueillent 10 nouveaux membres au Conseil jeunesse du premier ministre

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ainsi que l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, ont accueilli 10 nouveaux membres au Conseil jeunesse du premier ministre, constituant ainsi la 5e cohorte de conseillers depuis la création du Conseil en 2016. Ces jeunes Canadiens et Canadiennes aux origines et aux expériences diverses et uniques ont hâte de partager leurs points de vue et de travailler ensemble à un Canada consciemment plus inclusif. Les nouveaux membres sont les suivants :

Haleema Ahmed de Markham ( Ontario )

( ) Marianne Arseneau de Fredericton (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Abhinav Dhillon d' Edmonton ( Alberta )

d' ( ) David He de Burnaby (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Maël Houck de Montréal (Québec)

Ira Mamis de Whitehorse ( Yukon )

( ) Sarah Mazhero de Chesterfield Inlet ( Nunavut )

( ) Jenna Robar de Bedford (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Nalyn Tindall de Camrose ( Alberta )

( ) Topaza Yu de Saskatoon ( Saskatchewan )

Les membres du Conseil offrent un point de vue non partisan au premier ministre et au gouvernement du Canada sur une foule de sujets important, des changements climatiques jusqu'à la réconciliation. Le Conseil jeunesse du premier ministre constitue un moyen unique pour les jeunes de partager leurs points de vue avec le gouvernement et de formuler des recommandations afin de participer à l'édification d'un avenir meilleur et plus durable.

En cette période sans précédent, l'apport du Conseil jeunesse du premier ministre a contribué grandement à l'amélioration des communications et à la sensibilisation aux besoins des jeunes de partout au Canada. Le point de vue des jeunes demeure très précieux pour le gouvernement, qui continuera à travailler avec les membres du Conseil à divers enjeux d'importance qui leur tiennent à cœur, y compris la COVID-19, l'environnement, une reprise économique inclusive, la santé, la diversité, la réconciliation ainsi que les perspectives d'emploi des jeunes partout au pays.

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont plus que les leaders de demain : ils sont les leaders d'aujourd'hui. Ils ont des idées novatrices et des perspectives uniques sur la façon dont le gouvernement devrait saisir les occasions et aborder les défis pour rendre le Canada plus fort et plus inclusif.

Citations

« Je suis heureux d'accueillir les nouveaux membres du Conseil jeunesse. J'ai hâte de travailler avec eux et d'entendre leurs points de vue sur les enjeux qui touchent tous les Canadiens et Canadiennes. L'apport et les idées du Conseil jeunesse ont une valeur inestimable pour notre gouvernement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement les membres du conseil précédent de la troisième cohorte de leur contribution et dévouement. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je suis convaincue qu'écouter et apprendre de nos jeunes leaders est la seule façon de préparer un avenir meilleur pour tous les Canadiens et Canadiennes. Depuis 2016, le Conseil jeunesse du premier ministre a joué un rôle déterminant en fournissant des conseils au premier ministre et au gouvernement du Canada. Je suis heureuse d'accueillir les nouveaux membres du conseil. Leurs identités intersectionnelles et leurs perspectives uniques seront essentielles à l'édification d'un Canada consciemment plus inclusif. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

En plus de ces 10 nouveaux membres supplémentaires, le Conseil comprend désormais 18 membres, y compris ceux de la quatrième cohorte, dont le mandat a débuté en juillet 2019 et prendra fin en décembre 2021.

Les membres de la troisième cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre ont terminé leur mandat en septembre 2020. Ils entameront maintenant leur travail au sein du réseau des anciens membres afin de continuer à participer à la vie de leur communauté et à améliorer la vie des autres de manière significative.

Les représentants du gouvernement du Canada consultent fréquemment le Conseil pour intégrer les points de vue des jeunes dans les politiques gouvernementales.

Le Conseil jeunesse du premier ministre peut compter jusqu'à 30 membres. Ces derniers siègent habituellement pendant deux ans.

Les membres du Conseil, qui proviennent de diverses communautés de toutes les régions du pays, ont des expériences et des connaissances très variées.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger est la vice-présidente du Conseil jeunesse du premier ministre.

