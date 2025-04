Diversification des marchés - 2,3 M$ pour attirer davantage d'investissements dans le grand Montréal

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin Roy, annoncent 2,3 millions de dollars à Montréal International pour soutenir ses activités de prospection et d'attraction d'investissements directs étrangers dans la région métropolitaine. L'objectif : diversifier davantage l'économie pour accroître la productivité et la compétitivité de la métropole et de la région de Montréal.

Ces investissements permettront ainsi à Montréal International d'attirer des projets d'implantation d'entreprises étrangères et de faire croître des filiales établies dans la région métropolitaine, en collaboration avec Investissement Québec International. L'organisme continuera aussi d'adapter ses stratégies, en ciblant des projets d'investissement en aérospatiale, en agroalimentaire, en sciences de la vie, en technologies de l'information et en technologies propres, afin de répondre avec agilité aux enjeux économiques de la région métropolitaine. Enfin, il poursuivra ses efforts pour promouvoir l'Est-de-Montréal, un territoire en pleine revitalisation qui compte des atouts stratégiques pour les investisseurs étrangers.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans l'attraction d'investissements et la diversification des marchés afin d'assurer la croissance durable du Québec et de renforcer sa compétitivité à l'international.

Citations :

« Les investissements étrangers font partie de la solution pour bâtir un Québec toujours plus fort et compétitif dans des secteurs stratégiques. Notre gouvernement est fier de soutenir Montréal International, qui partage avec nous cette vision. Grâce à ce financement de 2,3 millions de dollars, l'organisme pourra continuer d'attirer des projets créateurs de richesse dans la région métropolitaine, qui dispose de tous les atouts nécessaires pour être une destination d'affaires de premier plan. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La région métropolitaine, c'est le poumon économique du Québec. Grâce à cet appui financier, on donne plus de moyens à Montréal International pour stimuler son développement et attirer de nouveaux investissements chez nous. On a tout à gagner à accroître nos efforts de prospection pour assurer la vitalité économique de notre région et faire rayonner ses forces sur l'échiquier mondial. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

« Depuis la création de Montréal International en 1996, les équipes ont su démontrer leur aplomb et leur savoir-faire pour surmonter les défis et développer une économie à la fois résiliente et innovante pour le grand Montréal et l'ensemble du Québec. Nous sommes grandement reconnaissants de cet appui du gouvernement du Québec, qui nous permet de poursuivre nos activités d'autant plus pertinentes dans le contexte économique actuel. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

Faits saillants :

Montréal International est un organisme sans but lucratif, qui a le mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements directs étrangers ainsi que des organisations et des talents internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

En 2024, Montréal International a contribué à attirer environ 2,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers dans la région métropolitaine. Ces investissements ont permis la création et le maintien de 4 790 emplois, tout en stimulant la croissance et la productivité de secteurs stratégiques, tels que les technologies propres, la transition énergétique, l'intelligence artificielle et les sciences de la vie.

Rappelons que le 2 décembre 2024, le gouvernement du Québec a annoncé l'attribution de 500 000 $ à Montréal International pour soutenir la création d'une nouvelle cellule de prospection d'investissements directs étrangers visant à revitaliser l'Est-de-Montréal. Ce soutien provient du Fonds signature métropole, administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 450 204-5158; François Purcell, Directeur, Bureau de circonscription de la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole, Tél. : 438 860-3597; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]