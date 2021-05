OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada sont heureux d'annoncer les vingt-cinq artistes de la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2021. Reconnu internationalement comme l'un des fonds privés les plus généreux pour les artistes contemporains en arts visuels, le Prix vise à encourager la carrière d'artistes canadiens émergents de tous âges grâce à un soutien financier, une exposition illustrant la pratique des cinq artistes finalistes de même qu'une reconnaissance nationale et internationale.