OTTAWA, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Les six artistes de la courte liste en lice pour le Prix Sobey pour les arts 2024, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada, ont été annoncés aujourd'hui par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA). Des œuvres des six artistes finalistes feront l'objet d'une exposition spéciale au MBAC du 4 octobre 2024 au 16 mars 2025. Le nom de la personne gagnante sera annoncé lors d'un événement de célébration le 9 novembre 2024.

Pour la toute première fois, le jury indépendant chargé du processus de sélection de la longue liste et des délibérations de la courte liste est composé de six artistes canadiens représentant chacune des régions, tous ayant été sur la courte liste du Prix Sobey pour les arts ou l'ayant remporté par le passé, ainsi que d'une jurée internationale.

Cette année, la région circumpolaire a été ajoutée en tant que sixième région, augmentant ainsi la représentation de l'ensemble du pays. Le montant des prix s'élève désormais à 465 000 $.

Les artistes finalistes du Prix Sobey pour les arts 2024 sont :

Taqralik Partridge (Circumpolaire) est une autrice, poète de création parlée, artiste visuelle et conservatrice. Son travail a été montré à Sydney, en Australie, à Londres, en Angleterre, et dans divers musées au Canada. Elle est originaire de Kuujjuaq, au Nunavik, et vit actuellement à Ottawa, en Ontario.

Judy Chartrand (Pacifique) Son travail, qui fait appel à la céramique et l'installation, expose des questionnements urgents à propos du racisme, de l'ignorance et des privilèges, et se caractérise par un grand intérêt pour les circuits de valeur sociaux. Elle est d'origine crie du Manitoba et est basée à Vancouver, en Colombie-Britannique.



Rhayne Vermette (Prairies) est une créatrice d'image et conteuse Métisse. Dans son travail, elle met l'accent sur l'interruption de l'image par le collage, la photographie et la réalisation de films analogiques. Elle est originaire du Manitoba et basée à Winnipeg.

June Clark (Ontario) a présenté son travail dans des expositions individuelles, y compris au Musée des beaux-arts de l'Ontario, à Toronto, au Ringling Museum of Art, en Floride, et au Studio Museum, à Harlem. Elle est basée à Toronto, en Ontario.

Nico Williams ᐅᑌᒥᐣ (Québec) a une pratique multidisciplinaire et souvent collaborative qui est centrée sur le perlage sculptural. Il vit et travaille à Tiohtià:ke/Montréal, au Québec, et est membre de la Première Nation d'Aamjiwnaang (Anishinaabe).

Mathieu Léger (Atlantic) Son travail s'intéresse au temps, au corps et aux traces liées au processus. Son travail actuel étudie la perception spatiale à travers la performance, le son et l'image. Il partage son temps entre des contrées lointaines et Moncton, au Nouveau-Brunswick.

« Au nom de la Fondation, nous adressons nos sincères félicitations aux six artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2024. Nous sommes impatients de découvrir leur travail et de célébrer leurs réalisations au cours des prochains mois », a déclaré Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts. « Il s'agit d'une année importante, car nos partenaires du MBAC ont travaillé avec un jury composé d'artistes pour reconnaître le travail d'artistes locaux provenant de six régions du Canada. Nous sommes honorés de travailler avec tous les artistes participant au processus de remise de prix de cette année et nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'organiser la toute première exposition présentant des œuvres provenant de six régions. »

« Un large éventail de pratiques créatives distingue les finalistes de cette année. Ces pratiques comprennent, entre autres, la sculpture, le perlage, la céramique, la photographie, le cinéma expérimental et les installations mixtes », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales, Musée des beaux-arts du Canada, et président du jury du Prix Sobey 2024. « Cette année, les discussions entre pairs menées par un jury composé d'artistes ont permis de reconnaître six artistes dont la vision, la détermination et l'engagement à l'égard de l'innovation sont restés inébranlables - dans certains cas depuis plusieurs décennies. Chacun d'entre eux mérite pleinement la reconnaissance générale et la renommée qui accompagnent une nomination au Prix Sobey pour les arts. »

Jury du Prix Sobey pour les arts 2024

Les membres du jury du Prix Sobey pour les arts 2024 sont : asinnajaq (Circumpolaire); Jeremy Shaw (Pacifique); Divya Mehra (Prairies); Stephanie Comilang (Ontario); Caroline Monnet (Québec); Mario Doucette (Atlantique); et Zoé Whitley, directrice, Chisenhale Gallery, Royaume-Uni (International).

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), et Kablusiak (2023).

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

