Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - Près de 8 M$ pour revitaliser l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et son adjointe gouvernementale à la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, annoncent un investissement de 7,85 millions de dollars pour la concrétisation de trois projets qui contribueront à la revitalisation de l'Est de Montréal.

L'organisme Entremise a reçu 4 millions de dollars afin de transformer l'ancien couvent des Franciscains, un bâtiment actuellement vacant qui est situé à l'angle du boulevard Rosemont et de la rue Dickson. À terme, le projet permettra à l'édifice d'accueillir, entre autres, des locaux commerciaux, des espaces destinés aux services communautaires ainsi qu'un espace accessible au grand public.





Une somme de 2,5 millions est octroyée à Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale pour la construction d'une maison communautaire multiétage qui aura pignon sur le boulevard Saint-Michel.





Enfin, l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se voit accorder 1,35 million de dollars pour l'aménagement d'un parc multifonction où l'on retrouvera notamment du mobilier urbain et des mesures d'apaisement de la circulation sous forme de saillies végétalisées.

Les sommes octroyées proviennent d'une enveloppe spécialement réservée pour appuyer des projets favorisant l'attractivité de l'Est de Montréal et qui visent à améliorer les milieux ainsi que la qualité de vie de la population.

« Enfin, un gouvernement s'occupe vraiment de l'Est de Montréal! Karine Boivin Roy et moi, comme tout notre gouvernement, avons une vision et travaillons sans relâche pour la concrétiser, de concert avec les acteurs du milieu. Je suis fière de l'appui annoncé aujourd'hui à ces trois projets porteurs faisant suite à tous les autres qui changent le visage de l'Est, une initiative à la fois. C'est toute la métropole qui y gagne! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Christine et moi, ainsi que toutes les personnes engagées dans l'Est, nous rêvons d'un territoire dynamique, attrayant, rassembleur et prospère. L'arrivée d'une maison communautaire dans le quartier Saint-Michel, l'aménagement d'un parc multifonction dans le secteur Mercier-Est et la nouvelle vocation qui sera donnée à l'ancien couvent des Franciscains sont des grands pas de plus qu'on pose dans cette direction. On veut améliorer la qualité de vie dans l'Est, et on se donne des moyens pour le faire. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

