Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - Priorités et ambitions pour l'Est : la ministre Fréchette à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Invitée à titre de conférencière par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, a dressé aujourd'hui un bilan positif de ses premiers mois passés dans ses nouvelles fonctions. Elle a également fait un état des lieux quant au projet de loi no 69, qui vise à assurer la gouvernance responsable des ressources énergétiques, et partagé sa vision pour l'Est de Montréal.

La ministre a profité de son passage devant la CCEM pour annoncer, aux côtés de la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Karine Boivin Roy, le soutien du gouvernement du Québec à trois projets porteurs qui auront des retombées directes sur la revitalisation de l'Est de Montréal.

Montréal International dans l'Est

Montréal International reçoit une aide financière de 500 000 $ pour la création d'une nouvelle cellule de prospection d'investissements directs étrangers afin de revitaliser l'Est de Montréal.

Aménagement d'une place publique près du Parc olympique

L'organisme Aire commune obtient un soutien financier de 800 000 $ pour aménager l'Espace solaire, une place publique permanente à proximité du Stade olympique comprenant des espaces de travail extérieurs. L'endroit sera aussi agrémenté d'un mobilier urbain alimenté à l'énergie solaire.

Création d'un pôle alimentaire dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

L'organisme Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve obtient un soutien financier de 500 000 $ pour valoriser et réhabiliter des terrains industriels situés dans Hochelaga-Maisonneuve. Des personnes en situation de handicap en processus d'insertion socioprofessionnelle cultiveront environ 50 tonnes de fruits et légumes par année, qui seront remis à une clientèle vulnérable.

Citations :

« J'avais très hâte de venir échanger avec les partenaires de l'Est pour faire le point sur le chemin parcouru depuis que notre gouvernement s'est engagé en faveur de sa revitalisation. On continue d'agir activement pour déployer le plein potentiel de l'Est de Montréal. Avec les projets annoncés aujourd'hui, on fait un pas de plus pour stimuler le développement économique, social et communautaire de ce territoire stratégique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le gouvernement du Québec garde le cap sur l'Est, qui demeure parmi ses priorités. Christine et moi avons assurément en commun une grande passion et plusieurs ambitions pour l'Est, un territoire avec un immense potentiel. Les trois nouveaux projets financés sont d'ailleurs un reflet du dynamisme, de la créativité et de l'esprit de solidarité qui teintent ce territoire, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on peut rêver à la suite. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière accordée à Montréal International provient du Fonds signature métropole, administré par le Secrétariat à la région métropolitaine (SRM) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Les aides financières accordées à l'Espace solaire et au projet de pôle alimentaire proviennent de l'enveloppe de l'appel de projets de 23 millions de dollars coordonnée par le SRM du MAMH ainsi que M me Karine Boivin Roy , députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Annoncée dans le Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, cette enveloppe permet de soutenir des projets réalisables à court terme, qui favoriseront l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé, le 27 février 2024, un financement de 5 350 000 $ destiné à trois projets qui contribueront à la revitalisation de l'Est de Montréal.

Pour soumettre un projet, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/mesure-aide-financiere.

