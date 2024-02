Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - Plus de 5 M$ pour des projets dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement de 5 350 000 $ à trois projets qui contribueront à la revitalisation de l'Est de Montréal. C'est ce qu'a annoncé la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin Roy, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon. À cette occasion, la députée était accompagnée de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Les sommes proviennent de l'enveloppe de 23 millions de dollars réservée pour appuyer la réalisation de projets favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal. Les initiatives soutenues contribueront à créer un effet de levier afin d'améliorer les milieux de vie et d'attirer des familles, des travailleuses et travailleurs, des entreprises et des investissements, tout en améliorant la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Ces trois projets engendreront un effet multiplicateur et généreront des retombées économiques et sociales d'une valeur estimée de plus de 22 millions de dollars, soit bien au-delà des investissements qui leur sont consentis.

La Société de développement Angus a reçu un soutien de 2,8 millions de dollars pour la mise en valeur du site de l'église Saint-Enfant-Jésus, partie intégrante du cœur historique de Pointe-aux-Trembles . Le projet consiste à convertir ce bâtiment en une nouvelle destination attrayante à vocation culturelle, communautaire et touristique.

Citations :

« On a l'ambition de développer le plein potentiel de l'Est de Montréal et d'en faire un pôle économique incontournable pour la métropole et le Québec. Ce qui est annoncé aujourd'hui, ce sont des projets concrets tant économiques, culturels que sociaux qui auront un réel effet de levier pour revitaliser l'Est. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La revitalisation de l'Est, c'est un grand projet commun que nous menons de front avec différents partenaires. C'est avec fierté que je nous vois unir nos efforts, nos idées et nos ambitions. Ça porte fruit, comme on peut le constater aujourd'hui avec cette annonce, sans compter celles qui restent à venir. Les trois initiatives que nous soutenons auront un impact tangible sur la population d'aujourd'hui, tout en étant un facteur d'attractivité pour demain. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Depuis 2018, nous menons une vaste opération de revitalisation de l'Est de Montréal. En complémentarité des grands projets de transport collectif, l'enveloppe de 23 millions de dollars nous permet d'attirer des investissements, des entreprises, des travailleuses et travailleurs ainsi que des familles. On poursuit la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles, au bénéfice de toute la population. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Le soutien financier que nous recevons du gouvernement du Québec contribuera à faire du cœur historique de Pointe-aux-Trembles un lieu de destination et de rassemblement pour la communauté. En préservant les bâtiments existants, nous souhaitons donner une nouvelle vie au site de l'église Saint-Enfant-Jésus. Je tiens à souligner l'appui des ministres Pierre Fitzgibbon et Chantal Rouleau et de la députée Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole, et les remercier pour leur contribution au développement de l'Est de Montréal. »

Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus

« Grâce au financement octroyé dans le cadre de la mesure S'engager pour des milieux de vie attractifs dans l'Est, le Service d'aide communautaire Anjou mènera à terme son important projet de construction d'un tout nouveau bâtiment adapté, destiné à regrouper sous un même toit tous les services qui sont actuellement offerts dans quatre lieux différents. Ce projet facilitera également l'accueil d'un plus grand nombre de personnes vulnérables et démunies, l'élargissement de son offre de services et la réalisation de nombreux projets à venir. Cette opportunité de fond est exceptionnelle et donne le coup d'envoi pour bâtir un espace communautaire accessible et inclusif, intergénérationnel et interculturel, nécessaire à l'accueil et à l'épanouissement de toute une communauté d'entraide. »

Francine Baril, directrice générale du Service d'aide communautaire Anjou

« Le réaménagement du P'tit Beaubien permettra de créer un véritable cœur de quartier dynamique dans l'Est de Rosemont. Notre volonté claire est d'augmenter l'attractivité de ce secteur commercial, d'encourager la population à s'approprier ce qui deviendra un merveilleux espace public, tout en améliorant notre résilience climatique par la plantation de nombreux végétaux. Cet aménagement attendu viendra assurément renforcer l'identité du P'tit Beaubien. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa participation et pour avoir cru en ce projet qui nous est cher. »

François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Faits saillants :

Annoncée dans le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, l'enveloppe de 23 millions de dollars sur trois ans vise à soutenir des projets réalisables à court terme, soit d'ici le 31 mars 2026, qui favoriseront l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

L'enveloppe appuiera des initiatives qui ont un impact direct sur la revitalisation et la mise en valeur de quartiers, d'artères commerciales et d'espaces publics, ou sur la réduction de nuisances visuelles ou sonores. Les aides financières doivent servir à créer un effet de levier important auprès d'autres contributeurs, pour que les projets puissent se réaliser rapidement.

Pour soumettre un projet, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/mesure-aide-financiere.

