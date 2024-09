Développement économique régional - Plus de 2,7 M$ à Jambette pour augmenter sa capacité de production

LÉVIS, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant plus de 2,7 millions de dollars à l'entreprise Jambette équipements récréatifs (Jambette) pour soutenir l'augmentation et l'amélioration de ses processus de production. Le projet, évalué à plus de 16,5 millions de dollars, a permis la construction d'une nouvelle usine à Lévis, ainsi que l'acquisition d'équipements modernes et plus productifs.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 400 000 $ par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Pour sa part, le gouvernement du Québec attribue un prêt de 1 029 210 $ provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire. Investissement Québec accorde, à même ses fonds propres, un prêt de 1 328 350 $ dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

La nouvelle usine de Jambette et l'acquisition des nouveaux équipements permettront à l'entreprise de doubler sa production d'ici cinq ans, et d'en réduire les délais de façon significative.

Citations :

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Jambette pourra améliorer sa productivité tout en créant de bons emplois à Lévis. Toute l'équipe peut être fière de ce projet d'acquisition d'équipements qui contribue à la croissance de l'entreprise, ainsi qu'au développement économique de toute la région. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est fier d'investir dans Jambette, une PME d'ici. L'acquisition de nouveaux équipements assurera la croissance de leurs activités à Lévis, et permettra à l'entreprise de poursuivre son développement à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre responsable du Développement économique régional

« Jambette est un bon exemple d'entreprise de Lévis qui innove et voit grand. Cet investissement majeur va lui assurer une belle croissance, ce qui aura des retombées significatives pour notre communauté lévisienne, pour la région et pour tout le Québec. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Investissement Québec est fier de soutenir à nouveau l'un des projets de croissance de Jambette. En misant sur l'innovation et les nouvelles technologies, l'entreprise se donne les moyens d'augmenter sa productivité de manière durable, de consolider sa place dans une industrie compétitive de classe mondiale, et d'atteindre ses objectifs de commercialisation sur le territoire nord-américain. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Grâce à la nouvelle chaîne de production que nous avons mise en place dans l'usine, nous allons gagner en productivité, ce qui va nous permettre de mieux desservir nos clients actuels et d'explorer de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis, où nous anticipons de belles possibilités de croissance. »

Marie-Noël Grenier, présidente de Jambette équipements récréatifs

Faits saillants :

Fondée en 1983 à Lévis, l'entreprise Jambette est devenue la plus grande conceptrice et manufacturière d'équipement récréatif au Canada , comptant plus de 20 000 réalisations au fil des ans. Depuis 2022, Jambette fait aussi sa marque aux États-Unis avec ses designs de jeux extérieurs ludiques, sécuritaires et durables.

, comptant plus de 20 000 réalisations au fil des ans. Depuis 2022, Jambette fait aussi sa marque aux États-Unis avec ses designs de jeux extérieurs ludiques, sécuritaires et durables. DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme ESSOR est géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Il s'adresse aux entreprises québécoises qui cherchent à accélérer la concrétisation d'un projet d'investissement; à augmenter leur productivité par une transition technologique ou par l'acquisition de nouvelles technologies; à réduire leur empreinte environnementale, notamment par l'adoption de technologies propres; et à accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à favoriser la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. L'objectif est que davantage d'entre elles passent à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations, ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans l'ensemble des régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

