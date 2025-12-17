Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Stéphane Bergeron est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Agence du revenu du Québec

Mme Mylène Martel est nommée, à compter du 5 janvier 2026, vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Martel est sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

M. Martial Gaudreau est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons.

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Mme Chantal Beausoleil est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs.

Centre de services scolaire René-Lévesque

Mme Sandra Nicol est nommée directrice générale du Centre de services scolaire René-Lévesque.

Commission municipale du Québec

M. Louis Morneau est nommé, à compter du 12 janvier 2026, membre et président de la Commission municipale du Québec. M. Morneau est vice-président au développement durable et aux partenariats de la Société du Plan Nord.

Tribunal administratif du Québec

M. Serge Ghorayeb est désigné, à compter du 20 décembre 2025, vice-président du Tribunal administratif du Québec, responsable de la section des affaires sociales. M. Ghorayeb est membre avocat de ce tribunal.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Jean St-Gelais est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

M. Luc Meunier est nommé, à compter du 25 février 2026, membre indépendant du conseil d'administration de cet organisme.

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

M. Richard Gravel est nommé de nouveau membre et désigné président du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

M. Onil Duguay ainsi que Mmes Catherine Gagné et Natalie Rosebush sont de nouveau nommés membres de ce comité.

MM. Pierre-Antoine Harvey, Sébastien Lanouette, Éric St-Arnaud ainsi que Mmes Guylaine Marcoux et Rosalie Sioui sont nommés membres de ce même comité.

Commission de la construction du Québec

Mme Joanne Desjardins est nommée, à compter du 1er février 2026, membre indépendante du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal

M. Robert Pigeon est nommé, à compter du 5 janvier 2026, membre de la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal.

Conseil de la magistrature

M. Christian Bourque est nommé membre du Conseil de la magistrature.

École nationale d'administration publique

Mme Geneviève Lacroix est de nouveau nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Mme Katia Petit est nommée membre du conseil d'administration de cette école.

Office québécois de la langue française

M. Frédéric Verreault est nommé de nouveau membre de l'Office québécois de la langue française.

Société québécoise d'information juridique

M. Julien-Maurice Laplante est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

MM. Stéphane Létourneau et Jean-Sébastien Tremblay-Mimeault sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

