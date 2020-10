L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'organisme de soutenir les entreprises de son territoire touchées par les impacts de la COVID-19 et de les outiller vers leur transformation numérique.

LONGUEUIL, QC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme phare de l'écosystème économique longueuillois. Il vise à soutenir les entreprises des cinq villes de son territoire (Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert) en les appuyant dans leurs démarches de démarrage et de croissance. L'organisme dispense notamment des services d'information, de formation, de financement, d'accompagnement et de consultation à près de 600 entreprises chaque année. Ses services sont offerts aux entreprises manufacturières, industrielles et de type commerce interentreprises à valeur ajoutée. De plus, depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'organisme offre également des services d'accompagnement aux commerçants de l'agglomération.

Plusieurs études démontrent que les manufacturiers québécois accusent un retard dans leur transformation numérique et que l'insuffisance des investissements à cet égard nuit à leur productivité et à leur compétitivité. Cette transformation est d'autant plus importante dans le contexte de la COVID-19, qui force les entreprises à trouver des solutions technologiques pour répondre aux mesures de distanciation physique et à se réinventer pour accroître leur compétitivité et assurer leur pérennité.

Double soutien pour un organisme phare

Dans le cadre du Fonds d'aide à la relance régionale (FARR), DEL bénéficiera d'une contribution non remboursable de 555 000 $ de DEC pour que les entreprises et les organismes de l'agglomération, touchés par les impacts de la COVID-19, puissent bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées. Un appui financier additionnel de 500 000 $ s'ajoute pour couvrir une partie des frais d'implantation de son usine d'expérimentation des technologies numériques à même le Digifab QG, Centre d'expertise industrielle de DEL - une contribution également non remboursable qui s'inscrit dans le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, accompagnée de la députée de Longueuil-Charles-LeMoyne, madame Sherry Romanado et de la députée de Brossard‒Saint-Lambert, madame Alexandra Mendès. L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement, d'une part, sur les salaires, honoraires et frais de coordination de l'organisme pour l'expertise et l'accompagnement des entreprises par des ressources spécialisées et, d'autre part, sur l'acquisition, l'installation et la programmation d'équipements numériques et de logiciels pour l'usine d'expérimentation des technologies numériques. Cette usine permettra aux entreprises de voir concrètement le fonctionnement d'une usine traditionnelle par rapport à une usine intelligente en vue d'intégrer des technologies émergentes au sein de leurs opérations manufacturières. Cinq nouveaux emplois seront créés à ces fins.

Pour contrer les impacts économiques de la COVID-19 chez sa clientèle, DEL offrira de l'aide technique en accompagnant les entreprises au moyen de ressources spécialisées pour les soutenir dans leur virage numérique, la diversification de leurs chaines d'approvisionnement, l'attrait et le maintien d'employés qualifiés, leur viabilité et leur compétitivité, de même que leur recherche de financement. Afin que les entreprises qui font appel à DEL puissent poursuivre leurs activités, l'organisme pourra les appuyer dans leur adaptation au contexte de la COVID-19 d'ici au 31 mars 2021.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour numériser leurs opérations et prendre le virage 4.0.

« Avec cet investissement, nous aidons les entreprises de l'agglomération de Longueuil à s'outiller pour qu'elles puissent rebondir après la crise économique et en sortir encore plus compétitives. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, DEL pourra maintenir son soutien aux entreprises en plus de les accompagner dans leur transformation numérique. Cette annonce est une preuve du dévouement du gouvernement en matière de maintien et de création de bons emplois. C'est l'engagement que l'on prend pour les régions, les entreprises, les organismes et ultimement, pour les travailleurs. Nous avons été là depuis le début de la pandémie et nous serons là pour vous accompagner pour la suite. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Développement économique de l'agglomération de Longueuil est un véritable catalyseur pour les entreprises du territoire. Je suis ravie que DEC soutienne de nouveau cet organisme qui a depuis longtemps fait ses preuves et qui permettra cette fois encore à sa clientèle d'accroître sa compétitivité, en plus de l'appuyer dans la mise en place de solutions innovantes pour la relance de ses opérations post COVID-19. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

« Développement économique de l'agglomération de Longueuil est une ressource importante dans la région pour nos entreprises. Dans le contexte actuel, nous sommes convaincus que le travail de l'organisation sera un élément clé dans la reprise et la relance économique, en soutenant le développement d'appuis adaptés aux entreprises leur permettant de survivre, d'innover et de croître. Nous sommes très heureuses de pouvoir annoncer cette aide supplémentaire afin de permettre à DEL d'épauler davantage les entrepreneurs en cette période d'instabilité économique très réelle. »

Alexandra Mendès, députée de Brossard‒Saint-Lambert

« Je ne peux que me réjouir du soutien du gouvernement du Canada à l'égard de nos entreprises qui comptent sur nous en ces temps difficiles. Grâce à cet appui, nous sommes en mesure d'accélérer concrètement leur relance et leur virage numérique. Cette contribution reconnaît leur apport important à notre vitalité économique, et je vous en remercie en leur nom. »

Julie Éthier, directrice générale, Développement économique de l'agglomération de Longueuil

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide et de relance régionale et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

