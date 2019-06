Développement économique Canada pour les régions du Québec soutient RayonLed dans la création de produits d'éclairage innovants et écoénergétiques

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 300 000 $ à l'entreprise de Brossard

BROSSARD, QC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

RayonLed, qui est reconnu comme un distributeur d'ampoules et de luminaires de diodes électroluminescentes (DEL) de haute qualité, nouvellement établi au Canada, se dotera de deux lignes de production en vue de devenir un fabricant de systèmes d'éclairage DEL. En vue d'acquérir l'équipement de fabrication, cette entreprise brossardoise a bénéficié d'une contribution remboursable de 300 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise migrera de son modèle d'affaires basé sur la distribution vers un manufacturier de luminaires DEL intelligents. Dans le cadre de cette transformation, RayonLed inaugura une usine de production fortement automatisée qui intégrera des technologies numériques.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Brossard‒Saint-Lambert, Alexandra Mendès. L'aide du gouvernement du Canada a permis plus spécifiquement à RayonLed d'acquérir l'équipement nécessaire à la fabrication de luminaires et de systèmes d'éclairage de grande envergure pour les secteurs commercial, industriel et institutionnel.

Grâce à cette réorientation, Système d'éclairage RayonLed deviendra un manufacturier de luminaires DEL industriels très robustes pour les éclairages publics, les luminaires hydroponiques et les lumières de plafonds d'usines certifiés cUL, soit d'un niveau de qualité élevé, et CSA, une certification nord-américaine reconnaissant le caractère sécuritaire et environnemental des produits.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises aient accès à des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Cet investissement constitue un bel exemple du soutien qu'apporte DEC aux PME afin d'appuyer leurs projets et stratégies de croissance. RayonLed est déterminée à répondre à la demande croissante des entreprises qui souhaitent notamment acquérir des systèmes d'éclairage tout en réduisant leur empreinte environnementale, et c'est tout à leur honneur. Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada à cette entreprise nouvellement implantée à Brossard et déjà très active dans la communauté. Félicitations! »

Alexandra Mendès, députée de Brossard‒Saint-Lambert

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans RayonLed annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet innovant de l'entreprise et stimulera la croissance économique. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

