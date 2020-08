Le gouvernement du Canada investit pour aider les entreprises à adopter de nouvelles technologies favorisant leur résilience et leur compétitivité, dont plus de 2 M$ à Plessisville.

PLESSISVILLE, QC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie manufacturière contribue de façon importante à la croissance économique du Québec en plus de fournir de nombreux emplois. Les impacts négatifs de la COVID-19 se font sentir dans plusieurs secteurs de l'économie, et celui du manufacturier n'est pas épargné. L'innovation et l'intégration de nouvelles technologies s'avèrent des atouts clés pour permettre aux PME de cette industrie de demeurer compétitives et d'accroître leur productivité. C'est en automatisant leurs procédés que les entreprises manufacturières de Plessisville transforment leurs façons de faire et sont en meilleure position pour affronter la situation actuelle liée à la crise sanitaire.

Pour y parvenir, les investissements requis, tant sur le plan des ressources humaines que matérielles et financières, sont considérables et doivent être réalisés sans mettre la santé financière des entreprises en péril. Le gouvernement du Canada croit fermement que la vitalité d'une économie repose sur l'innovation, la création de produits à valeur ajoutée et l'élaboration de procédés efficaces. Depuis plusieurs années, il favorise l'innovation au sein des entreprises et soutient l'acquisition de compétences numériques.

Le gouvernement du Canada appuie l'innovation et l'automatisation dans le Centre-du-Québec

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé, le 16 juillet dernier, des aides financières de près de 21 millions de dollars pour appuyer des projets en innovation qui ont vu le jour à travers le Québec. Et, le 23 juillet, elle annonçait des contributions financières de près de 13 millions de dollars en soutien à des projets liés à l'adoption et au développement des technologies propres partout au Québec.

L'entreprise Les Industries Machinex compte deux projets ayant reçu des aides financières dans le cadre de ces annonces, soit une contribution non remboursable de un million de dollars, pour améliorer sa capacité de production ainsi que sa productivité, ainsi qu'une contribution remboursable de 1 018 500 dollars afin d'accroître sa capacité d'innovation. En visite aujourd'hui dans les installations de l'entreprise située à Plessisville, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) a pu constater le sens de l'innovation qui anime Machinex, qui a, notamment, su développer des équipements robotisés à la fine pointe de la technologie pour assurer sa croissance.

La croissance du secteur manufacturier est essentielle pour l'économie québécoise -- et sa compétitivité, son principal enjeu. En découle une série de défis : retards de productivité, pénurie de main-d'œuvre, financement. Et avec les mesures de distanciation physique actuelles, le nombre de travailleurs au pied carré a dû diminuer ces derniers mois. La mise en place d'une usine intelligente, en investissant dans les technologies, l'automatisation et la robotisation, s'avère donc une solution clé pour augmenter la productivité, réduire l'intervention humaine et les coûts d'exploitation et faciliter le développement de nouveaux marchés.

« Nous travaillons avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs des régions du Québec. Grâce au soutien de DEC, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour stimuler l'économie locale et créer de bons emplois dans leur région. Ainsi, nos entreprises manufacturières sont en meilleure position pour affronter le ralentissement causé par la COVID-19. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant les entreprises du secteur manufacturier. Le gouvernement a pour objectif d'aider les entreprises qui innovent pour créer de la valeur et cherchent à croître, tout en créant de bons emplois dans les collectivités du Québec. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Au Québec, le secteur manufacturier compte 24 000 entreprises qui emploient 500 000 travailleurs, et dont les ventes totalisent 165 milliards de dollars canadiens par année. Il génère 15 % du produit intérieur brut et 89 % des exportations du Québec.

