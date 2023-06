Développement de la filière batterie - Une autre étape importante dans le développement de Nemaska Lithium

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a autorisé Investissement Québec à investir un montant additionnel de 250 millions de dollars dans le capital-actions de Nemaska Lithium. Cette somme, déboursée au gré des levées de financement à venir, sera combinée aux contributions de Livent Corporation (NYSE:LTHM), coactionnaire de Nemaska Lithium à 50 %. Les fonds permettront à l'entreprise de poursuivre son projet visant à construire et à mettre en service une mine et un concentrateur de spodumène au complexe Whabouchi, dans le Nord-du-Québec. Au même moment, Nemaska Lithium amorce aussi la construction, à Bécancour, d'une usine de transformation pour la production d'hydroxyde de lithium pour batterie, laquelle sera alimentée par la mine Whabouchi.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La mise en service de la mine est prévue pour 2025. Quant à l'usine, son expertise viendra renforcer la filière batterie québécoise et enrichir la nouvelle zone d'innovation Vallée de la transition énergétique, qui regroupe les villes de Shawinigan, de Trois-Rivières et de Bécancour et dont la création a été annoncée le 29 mai dernier. Elle entamera ses activités en 2026, et environ 520 personnes seront embauchées pour la phase d'exploitation.

« Avec cet investissement majeur et hautement stratégique, le Québec confirme son rôle de leader nord-américain dans la chaîne de valeur de la batterie. L'exploitation de la mine Whabouchi et la valorisation de l'hydroxyde de lithium à Bécancour sont des étapes essentielles pour pouvoir fabriquer, au Québec, la batterie la plus verte au monde avec ce jalon. Notre gouvernement est heureux d'avancer dans ce projet, qui aura des retombées positives pour l'économie et pour l'environnement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Investissement Québec est fier d'appuyer le projet de Nemaska Lithium, qui constitue un élément phare du développement du secteur stratégique des matériaux de batterie pour les véhicules électriques, et la mise en place d'une chaîne de valeur complète du lithium au Québec. L'électrification des transports est un marché en pleine croissance à l'échelle mondiale, et le Québec possède tout le potentiel pour devenir un véritable chef de file en la matière. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Ce financement additionnel marque une étape déterminante dans la concrétisation du projet de lithium intégré de la mine à l'usine de Nemaska Lithium, alors que nous entamons la phase d'exécution. Cela témoigne de la confiance gouvernementale envers nos équipes, de la reconnaissance de notre expertise et de notre engagement envers des pratiques responsables et durables. Nous sommes fiers de contribuer à l'émergence de la chaîne d'approvisionnement de la filière de la batterie et d'ainsi jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique du Québec. »

Gervais Jacques, président du conseil d'administration de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise privée détenue en parts égales par le gouvernement du Québec, à travers son mandataire, Investissement Québec, et par Livent, par l'entremise de sa division Quebec Lithium Partners.

Livent (site en anglais), qui jouera un rôle clé dans le cadre du démarrage et de l'exploitation de l'usine de transformation de Nemaska Lithium, se spécialise dans la filière des voitures électriques, les appareils portables et interconnectés, les alliages solides et légers et les polymères avancés. Elle est un important fournisseur de Tesla, de BMW et de General Motors.

Le 22 mai 2023, Ford et Nemaska Lithium ont annoncé un accord à long terme pour l'approvisionnement en produits de lithium, notamment de l'hydroxyde de lithium, sur une période de onze ans.

La prise de participation annoncée aujourd'hui permettra au gouvernement du Québec de maintenir sa position dans l'actionnariat de Nemaska Lithium. Elle est rendue possible grâce au fonds Capital ressources naturelles et énergie.

Par l'entremise du fonds Capital ressources naturelles et énergie, le gouvernement réaffirme sa volonté d'encourager l'exploitation et la transformation des ressources naturelles et énergétiques de manière responsable, afin de permettre à la collectivité québécoise de participer directement, en tant qu'actionnaire, aux profits des entreprises concernées.

Le projet de Nemaska Lithium rejoint les orientations de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie et du Plan québécois pour la valorisation des matériaux critiques et stratégiques 2022-2025.

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, le gouvernement entend investir, au cours des prochaines années, dans l'essor de cette industrie prometteuse pour le Québec.

Avec le Plan d'action québécois pour la valorisation des matériaux critiques et stratégiques 2022-2025, le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques, en partenariat avec les milieux régionaux et autochtones.

La Vallée de la transition énergétique , qui sera déployée entre Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan , est la troisième zone d'innovation reconnue par le gouvernement du Québec. Elle permettra d'accélérer le développement de la filière batterie et l'électrification des transports, de décarboner le secteur industrialo-portuaire et d'optimiser la production et l'utilisation de l'hydrogène vert dans la chaîne industrielle.

