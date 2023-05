Ford devient le tout premier client de Nemaska Lithium et utilisera l'hydroxyde de lithium qui sera produit à l'usine de Bécancour pour la production de ses batteries de véhicules électriques (VÉ).

Les deux entreprises partagent le même engagement envers le développement d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine des batteries durable et socialement responsable.

MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - Ford Motor Company (« Ford ») a conclu un accord à long terme avec Nemaska Lithium pour l'approvisionnement en produits de lithium, notamment de l'hydroxyde de lithium, sur une période de 11 ans. L'accord prévoit la livraison d'un maximum de 13 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. L'entente prévoit également qu'avant de commencer à livrer l'hydroxyde de lithium produit à Bécancour, Nemaska Lithium fournira à Ford du concentré de spodumène provenant de sa mine Whabouchi. Le projet intégré de Nemaska Lithium sera le premier projet à produire de l'hydroxyde de lithium au Québec.

« Nous sommes heureux de travailler avec Nemaska Lithium et ses partenaires, Livent et Investissement Québec. Le projet de Nemaska Lithium sera une source durable de lithium, soutenant la capacité de Ford à évoluer et nous aidant à rendre les VÉ plus accessibles et plus abordables au fil du temps pour des millions de clients », a déclaré Lisa Drake, vice-présidente de l'industrialisation des VÉ de Ford, Model e.

Nemaska Lithium est engagée dans la fabrication et la vente de produits de haute qualité et, comme Ford, s'efforce de mettre en place des pratiques durables et responsables dans toutes ses activités. L'hydroxyde de lithium qui sera produit par l'entreprise québécoise et fournie au constructeur automobile répondra à des standards élevés en matière de qualité et de développement durable, grâce notamment à une empreinte carbone parmi les plus faibles dans son industrie. L'hydroxyde de lithium produit par Nemaska Lithium devrait permettre aux véhicules Ford de bénéficier des avantages fiscaux accordés aux consommateurs en vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

« Nous sommes très fiers de compter Ford comme client phare de Nemaska Lithium. Ce partenariat à long terme avec un chef de file de l'industrie automobile et dans le développement de véhicules électriques témoigne de la solidité du projet de Nemaska Lithium et de la qualité du produit que nous allons livrer. Il renforce également notre position comme joueur majeur du développement de la filière des batteries au Québec et au Canada » a déclaré Gervais Jacques, président du conseil d'administration de Nemaska Lithium.

Nemaska Lithium est détenue à parts égales par deux investisseurs solides, soit Investissement Québec, l'agence de développement économique du gouvernement du Québec, et Livent (NYSE: LTHM), joueur de renommée internationale du secteur du lithium. Grâce à son expertise chevronnée comme producteur de lithium, Livent a été désignée par le conseil d'administration de Nemaska Lithium pour entreprendre, sur une base exclusive, les efforts de ventes et de marketing de ses produits, efforts qui ont mené à la conclusion de la présente entente. D'autres ententes avec des clients sont à prévoir d'ici la fin de l'année 2023.

« Nous sommes très enthousiastes de soutenir le Québec dans le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale des batteries ainsi que d'établir une relation avec Ford qui a l'ambition de développer une chaîne d'approvisionnement nord-américaine solide » a ajouté Paul Graves, Chef de la direction de Livent et administrateur de Nemaska Lithium.

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s'est engagée à contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Le plan Ford+ de l'entreprise pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, les nouvelles capacités et les relations permanentes avec les clients afin d'enrichir l'expérience des clients et d'approfondir leur fidélité. Ford développe et fournit des camions, des véhicules utilitaires sport, des fourgonnettes et des voitures commerciales Ford et des véhicules de luxe Lincoln innovants et incontournables, ainsi que des services connectés. Pour ce faire, la société s'appuie sur trois segments d'activité centrés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules à essence et hybrides emblématiques ; Ford Model e, qui invente des VÉ révolutionnaires ainsi que des logiciels intégrés qui définissent des expériences numériques exceptionnelles pour tous les clients ; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à transformer et à développer leurs activités grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. En outre, Ford recherche des solutions de mobilité par le biais de Ford Next et fournit des services financiers par l'intermédiaire de Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 174 000 personnes dans le monde. De plus amples informations sur l'entreprise et ses produits et services sont disponibles sur corporate.ford.com.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise privée qui entend exploiter le spodumène de lithium à sa mine Whabouchi située dans le Nord-du-Québec, et transformer le minerai concentré en hydroxyde de lithium dans sa future usine de production qui sera située dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. L'hydroxyde de lithium de haute pureté qui sera produit est principalement destiné au marché en forte croissance des piles lithium-ion, marché propulsé par la demande croissante en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium entend faciliter l'accès à l'énergie verte. L'entreprise appartient à Investissement Québec et à Livent, leader mondial dans la production de lithium.

