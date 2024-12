Développement de la filière batterie - 18 M$ pour la fabrication de composants de batteries vertes québécoises

CANDIAC, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, et le député de La Prairie et ministre de la Santé, M. Christian Dubé, sont fiers d'annoncer un investissement de 18 millions de dollars à l'entreprise Nano One. L'entreprise pourra ainsi convertir ses installations situées à Candiac, en Montérégie, en une usine pilote de fabrication de matériaux actifs de cathodes (CAM) qui seront utilisés dans la production de batteries à faible empreinte carbone ici, au Québec.

Des sommes annoncées, 15 millions de dollars serviront à financer la conversion de l'usine et un montant de 3 millions permettra de soutenir l'entreprise dans le développement d'une technologie contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) lors de la fabrication de CAM de type lithium fer phosphate (LFP) utilisés dans les batteries.

Ce projet, évalué à 63,4 millions de dollars, contribuera au développement de la filière batterie. Il permettra de valider et d'adapter à l'échelle industrielle le procédé innovant de fabrication « One-Pot », breveté par Nano One.

Ces investissements accordés à Nano One s'inscrivent dans la volonté gouvernementale de développer la filière batterie tout en favorisant une économie plus durable pour le Québec. À long terme, les bénéfices de ce genre de projets permettront au gouvernement de continuer d'investir dans les services publics, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« En investissant 18 millions de dollars dans le projet d'usine pilote de Nano One, on se donne les moyens de renforcer notre expertise dans la fabrication de batteries vertes québécoises. C'est avec de telles initiatives que notre gouvernement continue de consolider la position du Québec comme leader dans cette filière d'avenir pour notre transition énergétique et notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets innovants comme celui de Nano One, qui s'inscrivent dans sa volonté d'électrifier l'économie pour atteindre ses objectifs de transition énergétique. Ce projet contribuera à faire du Québec une plaque tournante de la filière batterie, qui est en pleine expansion, et à le propulser comme leader sur le marché mondial. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Nano One est l'un des rares fabricants de CAM de type LFP en Amérique du Nord, et on a le privilège d'accueillir son usine pilote ici, à Candiac. C'est une excellente nouvelle pour le développement du savoir-faire régional dans la filière batterie, mais surtout pour la vitalité de l'économie en Montérégie. »

Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé

« Je suis très fier du progrès accompli depuis plusieurs années par Nano One, une entreprise citoyenne qui partage l'une des valeurs fondamentales de la Ville de Candiac, soit l'innovation. C'est un privilège de compter sur notre territoire cette entreprise investie dans la technologie durable et à faible impact environnemental, composée d'experts dévoués et en voie de se démarquer de la concurrence mondiale. »

Normand Dyotte, maire de Candiac

« L'établissement de l'usine pilote de Nano One est un projet structurant qui dynamisera la filière batterie du Québec grâce à une technologie compétitive et très prometteuse. Investissement Québec est fier de soutenir des entreprises innovantes comme Nano One afin qu'elles atteignent leur plein potentiel tout en contribuant au développement de secteurs stratégiques de notre économie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour son leadership à appuyer l'industrie des batteries et le marché en croissance du LFP, en plus de reconnaître le dévouement de Nano One à développer et à commercialiser sa technologie dans la province. En novembre 2022, nous avons réalisé l'acquisition déterminante de la seule usine existante de production de LFP en Amérique du Nord et nous avons, depuis, intégré son équipe hautement expérimentée. L'usine de Candiac est reconnue comme un centre d'excellence pour soutenir des installations de production à plus grande échelle et une chaîne d'approvisionnement localisée, qui réduit l'empreinte environnementale des batteries. Nous sommes ravis de mener ce projet au Québec. »

Dan Blondal, président-directeur général de Nano One

Faits saillants :

Fondée en 2011, Nano One est une entreprise canadienne dont le siège social est situé en Colombie-Britannique et qui emploie 102 personnes, dont 40 au Québec. En 2022, elle a fait l'acquisition de l'entreprise Johnson Matthey Battery Materials et de son usine de production de CAM de type LFP située à Candiac . Ce sont d'ailleurs ces installations qui seront converties en usine pilote, dans le cadre du présent projet.

type LFP située à . Ce sont d'ailleurs ces installations qui seront converties en usine pilote, dans le cadre du présent projet. Nano One a développé et breveté le procédé innovant de fabrication industrielle « One-Pot ». Celui-ci permet de produire des CAM pour différentes chimies de batteries et possède de nombreux avantages, notamment sur les plans du coût et de l'empreinte environnementale.

Les batteries au LFP sont de plus en plus utilisées par les constructeurs de véhicules électriques et pour le stockage d'énergies renouvelables. La demande pour ce type de CAM devrait donc augmenter au cours des prochaines années.

L'usine pilote de Nano One préparera le terrain à l'établissement éventuel d'une usine commerciale de CAM de type LFP au Québec.

type LFP au Québec. Le soutien gouvernemental comprend un prêt de 15 millions de dollars accordé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, ainsi qu'une contribution financière de 3 millions de dollars attribuée par le biais du programme Technoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le programme Technoclimat offre une aide financière pour soutenir des projets de démonstration technologique au Québec en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030 et est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

