Maintenir des chaînes de production fortes au Québec - 16 M$ à ABB Électrification Canada pour la construction d'une nouvelle usine

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 5 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, et la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, annoncent un investissement de 16 millions de dollars pour soutenir la construction d'une usine d'ABB Électrification Canada (ABB Canada). De calibre mondial et située à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette nouvelle installation sera destinée à la fabrication de produits électriques pour le secteur de la construction ainsi que pour les grands réseaux électriques.

Elle regroupera les activités d'ABB Canada, actuellement réparties entre Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu, en un seul site sur la Rive-Sud de Montréal, tout en maintenant plus de 600 emplois. D'une valeur totale de plus de 130 millions de dollars, ce projet comprend également l'acquisition de nouveaux équipements et une reconfiguration des activités de l'entreprise en vue d'accroître sa capacité de production.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire de maintenir des chaînes de production fortes au Québec et d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs clés comme le manufacturier.

« Nous sommes fiers d'accompagner ABB Canada, un leader de la fabrication de produits électriques, dans cette étape importante de sa croissance. Cet investissement de 16 millions de dollars permettra à l'entreprise de continuer à exercer ses activités ici, au Québec, et de préserver ainsi notre chaîne d'approvisionnement locale et de nombreux emplois de qualité en Montérégie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« ABB Canada est une entreprise reconnue parmi les grands employeurs de notre région. Je suis fier qu'elle ait choisi de poursuivre ses activités ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, contribuant ainsi à la vitalité socioéconomique de la Rive-Sud de Montréal. Je félicite toute l'équipe pour ce projet d'avenir! »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« En soutenant ABB Canada dans son projet de croissance, on lui donne des outils pour gagner en productivité, mais également pour poursuivre et consolider ses activités au Québec. Je suis heureuse de voir que la nouvelle usine permettra le maintien de 600 emplois, dont plus de 200 provenant de l'usine d'Iberville. Cette bonne nouvelle aura des retombées positives pour notre collectivité. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Cette annonce marque un nouveau chapitre pour ABB au Canada, où nous sommes présents depuis plus de cent ans. La construction de cette nouvelle installation sur la Rive-Sud de Montréal nous permettra d'intégrer des technologies de prochaine génération et d'assurer une transition harmonieuse pour nos équipes, tout en soutenant nos clients et la communauté locale. »

Mike Shenouda, directeur régional - Canada et directeur général d'ABB Produits d'installation

ABB Canada se spécialise dans la fabrication et la distribution d'appareillages, de connecteurs et de câblages électriques, tant pour le domaine de la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels que pour les grands réseaux électriques.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

