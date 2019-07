Deux PME de la Montérégie pourront poursuivre leur croissance grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 600 000 $ à Industrie Gastronomique Cascajares et à Mareiwa café colombien

SAINT-HYACINTHE, QC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Industrie Gastronomique Cascajares inc. et Mareiwa café colombien inc. pourront poursuivre leur expansion en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 600 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à une aide financière de 350 000 $, Industrie Gastronomique Cascajares pourra acquérir et installer de nouveaux équipements de production et procéder à des améliorations locatives. Ce projet assurera la croissance de l'entreprise par l'augmentation de sa capacité de production ainsi que par le développement commercial de nouveaux marchés.

Mareiwa café colombien utilisera la contribution de 250 000 $ de DEC pour acquérir de l'équipement de fabrication spécialisé, pour soutenir le développement de nouveaux produits et pour mettre sur pied une première stratégie de marketing au Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les fonds consentis par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de près de 3 M$ ainsi que la création de 7 emplois en Montérégie.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté d'expansion d'Industrie Gastronomique Cascajares et de Mareiwa café colombien, qui se démarquent dans un marché sans cesse en évolution. Le dynamisme, l'audace et le sens de l'innovation de ces deux entreprises du secteur agroalimentaire contribuent à la vitalité économique de la Montérégie. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement donne les moyens aux entreprises canadiennes de devenir plus compétitives et de prospérer au sein de l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui cadrent avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de la productivité d'Industrie Gastronomique Cascajares et de Mareiwa café colombien et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

