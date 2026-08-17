SHERBROOKE, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, se réjouit de la réalisation de nombreux projets qui modernisent et améliorent les services d'accueil touristique partout au Québec. Grâce au Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026, les touristes bénéficient maintenant d'une expérience plus accessible, personnalisée et adaptée à leurs besoins, que ce soit par des espaces d'accueil mieux aménagés, des outils numériques bonifiés ou la mise en valeur accrue des attraits locaux.

Des services d’accueil touristique modernisés pour mieux accompagner les touristes et faire rayonner les régions du Québec

Concrètement, ces projets permettent notamment aux lieux d'accueil touristique de mieux orienter les visiteurs et visiteuses vers les activités, les entreprises et les expériences offertes dans leur région. Par exemple, certains projets ont permis de moderniser des espaces d'accueil, d'améliorer l'affichage aux couleurs de Bonjour Québec, de déployer des outils numériques interactifs ou encore de mieux présenter les attraits moins connus d'un territoire afin d'encourager les personnes de passage à prolonger leur séjour et à explorer plus en profondeur les communautés qui les accueillent.

Au total, 90 projets ont été appuyés (voir annexe) grâce à un soutien financier global de plus de 4,5 millions de dollars issus de l'enveloppe du Plan d'action.

En améliorant l'accompagnement offert au public voyageur, ces initiatives contribuent à faire connaître une plus grande diversité d'expériences touristiques, à favoriser la découverte des régions et à générer davantage de retombées économiques pour les entreprises locales.

Citations :

« Une des clés de voûte pour rendre aussi agréable et mémorable que possible l'expérience des personnes qui nous visitent, c'est l'accueil. Bien accompagner le public voyageur, c'est lui permettre de découvrir davantage notre destination, de prolonger son séjour et de repartir avec l'envie de revenir. Je suis fière du soutien apporté à ces projets qui, partout au Québec, rendent notre accueil touristique plus moderne, plus accessible et mieux adapté aux attentes des touristes d'aujourd'hui. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les régions sont une force pour le Québec, et le tourisme est l'un de leurs plus grands leviers de développement. Cette bonification de nos services d'accueil valorisera encore davantage les entreprises touristiques et les nombreux atouts de nos régions. Partout au Québec, nous proposons une offre touristique riche qui permet à nos régions d'être attractives. Sa mise en valeur grâce à des services d'accueil rehaussés permettra à nos régions de rayonner encore plus et de stimuler les économies locales. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Ces projets découlent des stratégies régionales de rehaussement de l'accueil élaborées par les associations touristiques régionales en 2025-2026. Les gestionnaires de lieux d'accueil et de renseignements touristiques ont ainsi pu obtenir un soutien financier pour mettre en œuvre des initiatives adaptées aux réalités de leur territoire et aux différentes étapes du parcours des visiteurs et visiteuses.

Le recours aux services d'accueil répond aux besoins des touristes et produit des effets positifs. En effet, les suggestions découlant des demandes de renseignements traitées sont reconnues pour favoriser l'ajout d'activités, prolonger les séjours et encourager la visite de lieux. Les services d'accueil s'avèrent donc un outil de conversion directe et contribuent de façon importante à l'essor économique des régions du Québec et de leurs entreprises touristiques.

En 2023-2024, ce sont environ 420 000 actes de renseignement qui ont été réalisés dans l'ensemble des lieux d'accueil et de renseignements touristiques du Québec.

Le Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026 s'inscrit en cohérence avec le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme, qui vise à offrir une expérience de voyage accessible, chaleureuse et moderne, à mettre en valeur les atouts touristiques en vue de stimuler l'engouement pour le Québec comme destination et à renforcer le rôle du tourisme comme levier de développement économique.

En 2025, le tourisme au Québec représentait : Plus de 420 000 emplois; Près de 24 000 entreprises; Près de 19 milliards de dollars en recettes touristiques.



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Région touristique Promoteur Type de projet Abitibi-Témiscamingue Tourisme Abitibi-Témiscamingue Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Office de tourisme et des congrès de Val-d'Or Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de La Sarre Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Témiscaming Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Rouyn-Noranda Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Maison du tourisme d'Amos Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique Baie-James Tourisme Baie-James Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de Chibougamau Numérique Bas-Saint-Laurent Tourisme Bas-Saint-Laurent Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de La Pocatière Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de Rimouski Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de Granby Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de Magog Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Sherbrooke Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de la région de l'Érable Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Relais d'information touristique de la halte routière de Villeroy Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Nicolet-Yamaska Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique Charlevoix Tourisme Charlevoix Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de La Malbaie Numérique

Bureau d'information touristique de Charlevoix Numérique

Bureau d'information touristique de Baie-Saint-Paul Numérique

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Bureau d'information touristique de Baie-Comeau Numérique

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Bureau d'information touristique de Manitou Numérique

Bureau d'information touristique de Natashquan Numérique Eeyou-Istchee Tourisme Eeyou-Istchee Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil Québec Destination Québec cité Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de L'Île-d'Orléans Numérique

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Relais d'information touristique de Saint-Augustin-de-Desmaures Numérique Gaspésie Tourisme Gaspésie Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

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Bureau d'information touristique des Îles-de-la-Madeleine Numérique Lanaudière Tourisme Lanaudière Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de Saint-Michel-des-Saints Numérique

Bureau d'information touristique de Rawdon Numérique

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Bureau d'information touristique de Saint-Sauveur Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de Laval Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique Mauricie Tourisme Mauricie Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de Sainte-Anne (BIT des Chenaux) Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Trois-Rivières Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Maskinongé Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe Technopole Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

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Développement Vaudreuil-Soulanges Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique Montréal Tourisme Montréal Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

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Hors les murs Parc Omega (Bureau d'information touristique de Montebello) Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Hors les murs MCH (Bureau d'information touristique de Gatineau) Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Gatineau Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique Saguenay-Lac-Saint-Jean Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de Saguenay (Talbot) Intégration de la marque Bonjour Québec

Bureau d'information touristique d'Alma Intégration de la marque Bonjour Québec

Bureau d'information touristique de Lac-Bouchette Intégration de la marque Bonjour Québec

Bureau d'information touristique de Sainte-Rose-du-Nord Intégration de la marque Bonjour Québec

Bureau d'information touristique de Petit-Saguenay Intégration de la marque Bonjour Québec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]