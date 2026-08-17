Des services d'accueil touristique modernisés pour mieux accompagner les touristes et faire rayonner les régions du Québec

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre du Tourisme

17 août, 2026, 14:32 ET

SHERBROOKE, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, se réjouit de la réalisation de nombreux projets qui modernisent et améliorent les services d'accueil touristique partout au Québec. Grâce au Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026, les touristes bénéficient maintenant d'une expérience plus accessible, personnalisée et adaptée à leurs besoins, que ce soit par des espaces d'accueil mieux aménagés, des outils numériques bonifiés ou la mise en valeur accrue des attraits locaux.

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Des services d’accueil touristique modernisés pour mieux accompagner les touristes et faire rayonner les régions du Québec
Des services d’accueil touristique modernisés pour mieux accompagner les touristes et faire rayonner les régions du Québec

Concrètement, ces projets permettent notamment aux lieux d'accueil touristique de mieux orienter les visiteurs et visiteuses vers les activités, les entreprises et les expériences offertes dans leur région. Par exemple, certains projets ont permis de moderniser des espaces d'accueil, d'améliorer l'affichage aux couleurs de Bonjour Québec, de déployer des outils numériques interactifs ou encore de mieux présenter les attraits moins connus d'un territoire afin d'encourager les personnes de passage à prolonger leur séjour et à explorer plus en profondeur les communautés qui les accueillent.

Au total, 90 projets ont été appuyés (voir annexe) grâce à un soutien financier global de plus de 4,5 millions de dollars issus de l'enveloppe du Plan d'action.

En améliorant l'accompagnement offert au public voyageur, ces initiatives contribuent à faire connaître une plus grande diversité d'expériences touristiques, à favoriser la découverte des régions et à générer davantage de retombées économiques pour les entreprises locales.

Citations :

« Une des clés de voûte pour rendre aussi agréable et mémorable que possible l'expérience des personnes qui nous visitent, c'est l'accueil. Bien accompagner le public voyageur, c'est lui permettre de découvrir davantage notre destination, de prolonger son séjour et de repartir avec l'envie de revenir. Je suis fière du soutien apporté à ces projets qui, partout au Québec, rendent notre accueil touristique plus moderne, plus accessible et mieux adapté aux attentes des touristes d'aujourd'hui. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les régions sont une force pour le Québec, et le tourisme est l'un de leurs plus grands leviers de développement. Cette bonification de nos services d'accueil valorisera encore davantage les entreprises touristiques et les nombreux atouts de nos régions. Partout au Québec, nous proposons une offre touristique riche qui permet à nos régions d'être attractives. Sa mise en valeur grâce à des services d'accueil rehaussés permettra à nos régions de rayonner encore plus et de stimuler les économies locales. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

  • Ces projets découlent des stratégies régionales de rehaussement de l'accueil élaborées par les associations touristiques régionales en 2025-2026. Les gestionnaires de lieux d'accueil et de renseignements touristiques ont ainsi pu obtenir un soutien financier pour mettre en œuvre des initiatives adaptées aux réalités de leur territoire et aux différentes étapes du parcours des visiteurs et visiteuses.
  • Le recours aux services d'accueil répond aux besoins des touristes et produit des effets positifs. En effet, les suggestions découlant des demandes de renseignements traitées sont reconnues pour favoriser l'ajout d'activités, prolonger les séjours et encourager la visite de lieux. Les services d'accueil s'avèrent donc un outil de conversion directe et contribuent de façon importante à l'essor économique des régions du Québec et de leurs entreprises touristiques.
  • En 2023-2024, ce sont environ 420 000 actes de renseignement qui ont été réalisés dans l'ensemble des lieux d'accueil et de renseignements touristiques du Québec.
  • Le Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026 s'inscrit en cohérence avec le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme, qui vise à offrir une expérience de voyage accessible, chaleureuse et moderne, à mettre en valeur les atouts touristiques en vue de stimuler l'engouement pour le Québec comme destination et à renforcer le rôle du tourisme comme levier de développement économique.
  • En 2025, le tourisme au Québec représentait :
    • Plus de 420 000 emplois;
    • Près de 24 000 entreprises;
    • Près de 19 milliards de dollars en recettes touristiques.

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Région touristique

Promoteur

Type de projet

Abitibi-Témiscamingue 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Office de tourisme et des congrès de Val-d'Or

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de La Sarre

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Témiscaming

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Rouyn-Noranda

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Maison du tourisme d'Amos

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Baie-James

Tourisme Baie-James

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Chibougamau

Numérique

Bas-Saint-Laurent 

Tourisme Bas-Saint-Laurent

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de La Pocatière

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Rivière-du-Loup

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Trois-Pistoles

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Rimouski

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Témiscouata-sur-le-Lac

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Cantons-de-l'Est

Tourisme Cantons-de-l'Est

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Granby

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Bromont

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Magog

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Sherbrooke

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Sutton

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Centre-du-Québec

Tourisme Centre-du-Québec

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Bécancour

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de la région de l'Érable

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Relais d'information touristique du Madrid

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Relais d'information touristique de la halte routière de Villeroy

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Nicolet-Yamaska

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Charlevoix

Tourisme Charlevoix

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de La Malbaie

Numérique

Bureau d'information touristique de Charlevoix

Numérique

Bureau d'information touristique de Baie-Saint-Paul

Numérique

Bureau d'information touristique de L'Isle-aux-Coudres

Numérique

Bureau d'information touristique de Saint-Siméon

Numérique

Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil

Bureau d'information touristique de Tadoussac

Numérique

Bureau d'information touristique de Baie-Comeau

Numérique

Bureau d'information touristique de Sept-Îles

Numérique

Bureau d'information touristique de Manitou

Numérique

Bureau d'information touristique de Natashquan

Numérique

Eeyou-Istchee

Tourisme Eeyou-Istchee

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Québec

Destination Québec cité

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de L'Île-d'Orléans

Numérique 

Bureau d'information touristique de Tourisme Wendake

Numérique

Bureau d'information touristique de Charlesbourg

Numérique

Bureau d'information touristique de la Côte-de-Beaupré

Numérique

Relais d'information touristique de Saint-Augustin-de-Desmaures

Numérique

Gaspésie

Tourisme Gaspésie

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de New Richmond

Numérique

Bureau d'information touristique de Percé

Numérique

Bureau d'information touristique de La Matanie

Numérique

Bureau d'information touristique de la Haute-Gaspésie

Numérique

Bureau d'information touristique de Gaspé

Numérique

Îles-de-la-Madeleine

Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique des Îles-de-la-Madeleine

Numérique

Lanaudière

Tourisme Lanaudière

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Saint-Michel-des-Saints

Numérique

Bureau d'information touristique de Rawdon

Numérique

Bureau d'information touristique de Saint-Donat

Numérique

Hors les murs de Mascouche

Numérique

Bureau d'information touristique de Joliette

Numérique

Laurentides

Tourisme Laurentides

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Saint-Eustache

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique Laurentides à la Porte-du-Nord

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Saint-Sauveur

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Mont-Tremblant

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Mont-Laurier

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Laval

Tourisme Laval

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Laval

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Mauricie

Tourisme Mauricie

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Sainte-Anne (BIT des Chenaux)

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Trois-Rivières

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Maskinongé

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de La Tuque

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Shawinigan

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Montérégie

Tourisme Montérégie

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe Technopole

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Hors les murs MRC Beauharnois-Salaberry

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Développement Vaudreuil-Soulanges

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Montréal

Tourisme Montréal

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Hors les murs à l'aéroport

Numérique

Nunavik

Nunavik

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil  

Outaouais

Tourisme Outaouais

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Hors les murs Parc Omega (Bureau d'information touristique de Montebello)

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Hors les murs MCH (Bureau d'information touristique de Gatineau)

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Bureau d'information touristique de Gatineau

Intégration de la marque Bonjour Québec et numérique

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Stratégie régionale de rehaussement de l'accueil 

Bureau d'information touristique de Saguenay (Talbot)

Intégration de la marque Bonjour Québec

Bureau d'information touristique d'Alma

Intégration de la marque Bonjour Québec


Bureau d'information touristique de Lac-Bouchette

Intégration de la marque Bonjour Québec


Bureau d'information touristique de Sainte-Rose-du-Nord

Intégration de la marque Bonjour Québec


Bureau d'information touristique de Petit-Saguenay

Intégration de la marque Bonjour Québec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]

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