Des projets culturels pour favoriser la santé mentale des jeunes du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le soutien du gouvernement à quatre projets culturels favorisant la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Ces projets portés par des organismes culturels et communautaires, des bibliothèques ainsi que des organisations autochtones visent à soutenir des initiatives artistiques et culturelles contribuant à améliorer ou à maintenir la bonne santé mentale des jeunes de cette région.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, c'est donc une somme de 70 000 $ qui sera investie pour soutenir quatre projets retenus dans le cadre de ce 4e Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans :

Projets retenus Sommes investies Le BeauLieu Culturel du Témiscouata 10 000 $ Paraloeil 20 000 $ Bibliothèque municipale de Rivière-du-Loup 20 000 $ Maison de la culture du Pic Champlain 20 000 $

« Au Bas-Saint-Laurent, nous savons que nos jeunes sont au cœur de l'avenir de la région. En soutenant des projets culturels portés par des organismes et des créateurs d'ici, nous leur offrons des outils pour s'exprimer, se découvrir et renforcer leur confiance en soi. Cet investissement, c'est un geste concret pour le bien-être et la vitalité de notre jeunesse. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La culture a un pouvoir réel pour nous permettre d'exprimer nos émotions et de mieux les comprendre. En soutenant ces projets positifs pour la santé mentale, nous offrons à des milliers de jeunes des espaces créatifs où ils peuvent s'épanouir, tisser des liens et renforcer leur bien-être. Merci aux équipes sur le terrain et à nos partenaires régionaux qui transforment ces idées en expériences concrètes pour la jeunesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de voir la diversité des initiatives qui soutiennent nos jeunes face aux enjeux de santé mentale. La culture joue un rôle essentiel dans leur épanouissement, leur sentiment d'appartenance et leur bien-être. Ce financement vient appuyer, de façon complémentaire, les efforts que nous déployons pour accompagner nos jeunes à travers différents services. Je pense notamment aux cliniques Aire ouverte, accessibles selon leurs besoins et leurs réalités. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Offrir aux jeunes des espaces pour s'exprimer, créer et se sentir entendus, c'est une façon concrète d'agir en faveur de leur bien-être mental. En soutenant des initiatives culturelles enracinées dans nos régions, nous contribuons à bâtir une jeunesse plus confiante, plus engagée et plus résiliente. Merci aux organismes culturels et communautaires qui œuvrent à changer les choses, un projet à la fois. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

L'aide financière s'inscrit dans le cadre de l'action 4.5 du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui soutient notamment la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux chez les jeunes du Québec.

