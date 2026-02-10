Fête nationale 2026 - Lancement du Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale du Québec

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le lancement du volet 1 du Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la fête nationale, marquant une étape importante dans l'organisation des festivités à travers le Québec. Ce programme vise à accroître le rayonnement de la fête nationale et à favoriser la participation citoyenne à des événements rassembleurs dans toutes les régions du Québec.

Les municipalités et les organismes sont invités à déposer leur projet de célébrations locales d'ici le 20 mars 2026, à 16 h 30. Ce soutien leur offre l'occasion de mettre en œuvre des activités qui contribueront au rassemblement de leur communauté, dans un esprit de fierté collective. Les projets retenus seront inscrits au calendrier national des festivités et recevront différents outils promotionnels aux couleurs officielles de la fête. Pour toute demande d'information, les organisateurs sont invités à communiquer avec leur mandataire régional.

« La fête nationale, c'est un moment fort où on se retrouve pour célébrer ce qui nous unit comme peuple. Le programme d'assistance financière nous permet d'appuyer les organisateurs locaux pour créer des fêtes vivantes et rassembleuses, fidèles à nos traditions. Je remercie d'ailleurs les mandataires régionaux, importants partenaires de la réussite de la fête nationale. L'objectif est que chacun et chacune puisse célébrer fièrement ce qui fait la richesse de notre identité québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

En 2025, le Programme a permis de soutenir quelque 650 célébrations locales.

Le Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la fête nationale vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation de tous les Québécois et les Québécoises.

