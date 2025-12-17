Lutte contre l'itinérance - La ministre des Services sociaux annonce le déploiement de mesures d'urgence supplémentaires dans toutes les régions du Québec

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annonce un financement additionnel de 5 millions $ pour soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cette initiative vise à élargir et à consolider l'offre d'hébergement d'urgence au Québec, en partenariat avec les réseaux communautaires, les municipalités et le réseau de la santé et des services sociaux.

Ce financement additionnel, obtenu à la suite de la récente mise à jour économique, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer le filet social, de soutenir les organismes communautaires et d'offrir des solutions concrètes pour prévenir l'itinérance. Il permet de répondre aux besoins plus urgents observés à l'échelle du Québec tout en assurant la stabilité des services pendant la période hivernale.

Concrètement, les investissements permettront d'augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles, de renforcer ou de prolonger les mesures hivernales déjà en place dans plusieurs régions et de soutenir les organismes communautaires qui offrent des haltes chaleurs aux personnes en situation d'itinérance.

Répartition par région

La répartition des sommes tient compte des besoins exprimés dans chacune des régions, des projets soumis par les organismes communautaires et les partenaires municipaux ainsi que de la capacité à réaliser les projets rapidement. La répartition régionale est la suivante :

Région administrative Financement octroyé 1. Bas-Saint-Laurent 86 224 $ 2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 142 906 $ 3. Capitale-Nationale 371 739 $ 4. Mauricie-Centre-du-Québec 164 885 $ 5. Estrie 102 910 $ 6. Montréal 2 080 251 $ 7. Outaouais 183 815 $ 8. Abitibi-Témiscamingue 103 505 $ 9. Côte-Nord 223 727 $ 10. Nord-du-Québec 47 087 $ 11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 53 691 $ 12. Chaudière-Appalaches 92 275 $ 13. Laval 20 189 $ 14. Lanaudière 37 394 $ 15. Laurentides 961 002 $ 16. Montérégie 328 399 $ Total Québec 5 000 000 $

Citation :

« Le froid s'installe déjà. Il était essentiel pour moi que ces sommes soient débloquées sans délai. Je me suis engagée à soutenir rapidement les acteurs communautaires et municipaux qui se mobilisent chaque jour pour offrir des solutions concrètes. Grâce à ce financement, ils auront les moyens d'offrir rapidement des solutions sécuritaires et humaines pendant cette période hivernale. Les acteurs communautaires et municipaux doivent pouvoir agir maintenant pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Nous poursuivrons les efforts, en collaboration avec l'ensemble de nos partenaires, afin que chaque personne vulnérable puisse trouver un refuge sécuritaire et digne. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

En octobre 2021, le gouvernement a lancé le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), qui s'accompagnait alors d'investissements de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements complémentaires ont été ajoutés pour faire face à la crise.





En 2025-2026, les investissements liés au PAII ont atteint près de 122,5 millions $, pour un total de près de 440 millions $ pour la durée du plan.





Ce financement supplémentaire s'inscrit en cohérence avec les grandes orientations gouvernementales en matière de lutte contre l'itinérance et de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou en voie de le devenir.





Pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants, et qui peuvent favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.





Soulignons que selon les données du dénombrement de l'itinérance visible de 2022, une augmentation de 44 % de l'itinérance visible est notée depuis l'exercice de 2018. On estime que 10 000 personnes étaient en situation d'itinérance pour la seule nuit du 11 octobre 2022. Les résultats du dénombrement réalisé en 2025 seront connus au cours des prochains mois.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, 418 208-2584