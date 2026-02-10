Le tourisme comme moteur de développement économique - Québec confie à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec un mandat pour structurer le tourisme d'affaires

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annonce l'attribution d'une aide financière à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (l'Alliance), afin de fédérer les acteurs du tourisme d'affaires et de renforcer le développement de ce secteur dans toutes les régions du Québec. L'objectif : maximiser les retombées économiques de cette forme de tourisme.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui, en compagnie de la présidente-directrice générale de l'Alliance, Mme Geneviève Cantin, à l'occasion d'un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières en partenariat avec Tourisme Mauricie. Le ministère du Tourisme accorde 1 million de dollars à l'Alliance jusqu'en 2028 pour qu'elle puisse jouer un rôle fédérateur en matière de tourisme d'affaires.

Rappelons qu'il s'agit de l'une des formes de tourisme les plus rentables et susceptibles d'occuper une place stratégique dans l'économie du Québec. Un voyageur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément. En 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires se sont élevées à 2,1 milliards de dollars. Dans le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme, la cible à cet effet consiste à dépasser les 2,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2026-2027. C'est pourquoi la ministre Dionne adopte une approche économique assumée, comparable à celle des régions et des pays qui misent déjà sur ce secteur comme levier de développement.

« Le tourisme d'affaires est un moteur économique puissant pour le Québec. Aujourd'hui, notre gouvernement pose un geste concret pour toujours mieux structurer ce secteur et générer davantage de retombées dans nos régions. Avec cet investissement, nous donnons à l'industrie les moyens de travailler en concertation pour attirer plus de congrès et d'événements d'affaires, tout en promouvant le Québec comme une destination forte et compétitive. Notre objectif est clair : faire du tourisme un levier encore plus efficace de développement économique régional, en misant sur des actions structurantes, des partenariats solides et des résultats mesurables. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En soutenant le tourisme d'affaires, le Québec favorise l'emploi, génère des retombées économiques et crée des occasions concrètes pour s'imposer stratégiquement dans ses créneaux d'excellence. L'Alliance est prête. Le virage que nous proposons est réaliste et structurant. Le tourisme est une source inépuisable de richesse, et, à l'heure où le Québec veut accroître sa compétitivité et diversifier ses marchés, nous devons saisir la chance que représentent les événements d'affaires, ici et maintenant! »

Geneviève Cantin, présidente-directrice générale de l'Alliance

Avec le soutien du Ministère, l'Alliance a mené une réflexion au cours des derniers mois qui a impliqué l'ensemble des secteurs des événements d'affaires au Québec. Cette démarche a permis d'élaborer une feuille de route avec des actions à prioriser dans les prochaines années.

Dans le cadre de ce mandat réalisé avec le ministère du Tourisme, l'Alliance et ses partenaires travailleront : à renforcer la position du Québec en matière de tourisme d'affaires; à soutenir l'attraction et la création d'événements porteurs pour les territoires; à favoriser la coordination et la synergie entre les acteurs existants.

Les actions proposées par l'Alliance s'inscrivent en cohérence avec le Plan d'action en tourisme d'affaires 2023-2026.

Le tourisme d'affaires est l'une des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour augmenter les retombées économiques liées aux congrès, aux réunions et aux événements professionnels au cours des prochaines années.

En 2024, le tourisme d'affaires au Québec représentait : un peu plus de 2 millions de touristes, dont 31 % venaient de l'international; quelque 8,3 millions de nuitées.



