/R E P R I S E --Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés de Lac-Mégantic dans la région de l'Estrie/

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la maison des aînés de Lac-Mégantic. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest et du député de Mégantic et whip en chef du gouvernement, François Jacques.

DATE : Le 22 décembre 2025



HEURE : 13 h 30



LIEU : Lac-Mégantic

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

