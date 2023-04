GATINEAU, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - L'été arrive à grands pas, et bon nombre de jeunes au Canada chercheront à acquérir une expérience de travail enrichissante pendant cette période. Les emplois d'été peuvent être un excellent tremplin vers une carrière fructueuse. Ils permettent aux jeunes d'acquérir de l'expérience de travail, de développer de nouvelles compétences et de gagner de l'argent pour payer leurs dépenses, économiser pour l'avenir ou financer leurs études.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé le début de la période d'embauche d'Emplois d'été Canada pour les jeunes 2023. Cet été, plus de 70 000 jeunes de 15 à 30 ans auront accès à des possibilités d'emploi dans le cadre de ce programme. Les jeunes peuvent maintenant avoir accès à de nouvelles possibilités d'emploi dans leur communauté sur le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse et sur l'Application mobile du Guichet-Emplois dans divers secteurs émergents d'importance, notamment l'économie numérique, les emplois verts, les sciences et les technologies de l'environnement et les ressources naturelles.

Emplois d'été Canada pour les jeunes donne la priorité aux projets soutenant les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, notamment les jeunes en situation de handicap, les jeunes Autochtones ainsi que les jeunes de la communauté noire et des groupes racisés. En donnant à tous les jeunes des chances égales de développer leurs compétences, Emplois d'été Canada peut les aider à réussir sur le marché du travail.

Emplois d'été Canada pour les jeunes est offert dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) et fait partie d'un ensemble de programmes offerts par le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience de travail concrète et à poursuivre les études nécessaires pour bien réussir la transition au marché du travail.

« Le programme Emplois d'été Canada n'est pas qu'un programme d'emploi; c'est aussi un investissement dans le potentiel de nos jeunes Canadiens et dans la vitalité économique de nos collectivités. Ce programme donne à des milliers d'employeurs l'occasion de répondre à leurs besoins de dotation pendant l'été, et aux jeunes la possibilité d'acquérir de l'expérience de travail utile qui les aidera à réussir tout au long de leur vie sur le marché du travail. C'est avantageux tant pour les employeurs que pour les jeunes d'un bout à l'autre du Canada. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

De nouveaux emplois seront affichés sur le Guichet-Emplois entre le 24 avril et le 24 juillet. Nous invitons les jeunes à consulter régulièrement le site pour voir les mises à jour et à transmettre ces possibilités d'emplois stimulantes à leurs camarades.

Les emplois offerts dans le cadre d'Emplois d'été Canada sont des emplois à plein temps (30 à 40 heures par semaine) d'une durée de 6 à 16 semaines (la moyenne est 8 semaines).

sont des emplois à plein temps (30 à 40 heures par semaine) d'une durée de 6 à 16 semaines (la moyenne est 8 semaines). Les pertes d'emploi causées par la pandémie de COVID-19 ont été plus que surmontées par les jeunes de 15 à 24 ans. En effet, les plus récentes données de l'Enquête sur la population active indiquent qu'en mars 2023, 2,7 millions de jeunes travaillaient, ce qui représente une augmentation de 83 000 (+3,1 %) par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (février 2020). En mars 2023, il y avait 57 000 jeunes de plus qui occupaient un emploi que 12 mois auparavant.

Document d'information : Emplois d'été Canada 2023

Aperçu du programme

Emplois d'été Canada pour les jeunes s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Il s'agit d'un engagement fédéral à aider les jeunes à obtenir de l'information sur l'emploi et à acquérir des compétences et de l'expérience de travail. Ce programme s'adresse aux jeunes, surtout ceux et celles qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, et les aide à faire la transition vers le marché du travail.

Le programme Emplois d'été Canada est offert par Emploi et Développement social Canada. Il offre des subventions salariales aux organismes privés comptant 50 employés à temps plein ou moins, aux organisations sans but lucratif et aux employeurs du secteur public. Le programme incite les employeurs à offrir des expériences de travail d'été de qualité aux jeunes de 15 à 30 ans. Emplois d'été Canada leur offre des possibilités de développer et de perfectionner leurs compétences, répond aux priorités nationales et locales, et améliore l'accès au marché du travail pour les jeunes, y compris ceux et celles qui peinent à trouver un emploi.

Période d'embauche des jeunes - Emplois d'été Canada 2023

La période d'embauche d'Emplois d'été Canada 2023 pour les jeunes est ouverte et durera jusqu'au 24 juillet 2023. Plus de 70 000 offres d'emploi qui comptent pour les jeunes et pour nos collectivités seront publiées sur le site Web et l'application mobile du Guichet-Emplois et mises à jour régulièrement. Nous invitons les jeunes à se tenir au courant des emplois disponibles dans leur collectivité.

Critères d'admissibilité

Employeurs :

Les employeurs canadiens admissibles proviennent des secteurs sans but lucratif, public et privé. Les employeurs du secteur privé doivent compter au plus 50 employés à temps plein au Canada pour être admissibles (les employés à temps plein travaillent 30 heures ou plus par semaine).

***La période de demande pour les employeurs dans le cadre d'Emplois d'été Canada 2023 est maintenant terminée. Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement sont invités à ouvrir un compte dans le portail sécurisé Services en ligne des subventions et contributions.

Projets et activités professionnelles qui ne sont pas admissibles

Les employeurs canadiens qui ne sont pas admissibles comprennent les membres de la Chambre des communes et du Sénat ainsi que les ministères et agences des gouvernements fédéral et provinciaux.

Sinon, les projets ne sont pas admissibles s'ils :

impliquent des activités menées à l'extérieur du Canada ;

; impliquent des activités qui contribuent à la prestation d'un service personnel à l'employeur;

impliquent des activités politiques partisanes;

comprennent des activités de financement visant à récupérer le coût des salaires des participants et participantes au programme;

limitent l'accès aux programmes, aux services ou à l'emploi ou sont autrement discriminatoires, à l'encontre des lois en vigueur, en fonction de motifs interdits, y compris le sexe, les caractéristiques génétiques, la religion, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'incapacité mentale ou physique, l'orientation sexuelle, ou l'identité ou l'expression de genre;

encouragent l'intolérance, la discrimination ou les préjugés;

visent activement à entraver ou à restreindre l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive.

