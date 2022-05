OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli au total 12 605 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Cette semaine, alors que nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse (le 3 mai), nous mettons en lumière les journalistes et soulignons les défis de la promotion de la liberté d'expression par le canal de la presse. Le Canada est fier d'être parmi les premiers pays à avoir lancé un programme spécial de réinstallation humanitaire qui aide particulièrement les Afghans les plus vulnérables, y compris les journalistes.

Nous reconnaissons la bravoure et l'engagement des journalistes afghans qui ont surmonté d'énormes défis et qui se sont maintenant installés au Canada. Ils utilisent librement leurs voix pour apporter une contribution significative à leurs communautés et au domaine du journalisme. Nous sommes fiers de reconnaître les personnes courageuses suivantes qui ont maintenant la capacité d'exercer la profession de leur choix au Canada, où la liberté de la presse est très valorisée et constitue un élément important de la démocratie de notre pays :

Ghousuddin Frotan est un journaliste afghan qui était basé à Kandahar et qui a couvert la région sud de l' Afghanistan pour le Wall Street Journal. Il a travaillé pour Radio Liberty, Agence France Presse et la station radio BBC Pashto. Depuis son arrivée au Canada en janvier 2022, il a obtenu une bourse Dalla Lana en journalisme mondial à l'Université de Toronto et a publié des articles dans le Toronto Star.

est une ancienne journaliste et activiste afghane qui était députée au franc-parler au sein du Parlement afghan. Elle a fait face à de nombreux défis sociaux et à de nombreuses menaces en raison de son activisme. Depuis son arrivée au Canada en mars 2022, elle continue de se battre pour la liberté d'expression, malgré la censure généralisée en . Elle espère élargir sa carrière en journalisme au Canada. Wajiha Saidy est une ancienne journaliste et spécialiste des médias afghans qui a travaillé comme productrice principale au Moby Media Group, la plus grande société de médias en Afghanistan . En août 2021, son équipe de production cinématographique a été menacée par les talibans, et elle s'est enfuie, pour finalement arriver en lieu sûr à Ottawa , en Ontario , en janvier 2022. Elle est convaincue qu'au Canada, elle peut poursuivre sans risque ses rêves de travailler dans les médias.

L'objectif du Canada de faire venir au moins 40 000 ressortissants afghans nous place parmi les meilleurs pays au monde en matière de réinstallation. Nous avons une longue et fière tradition d'accueil des plus vulnérables au monde, et nous continuerons de travailler d'arrache-pied pour faire venir ces personnes au Canada, y compris les journalistes.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

« Le journalisme est indispensable aux sociétés démocratiques, et ces journalistes ont risqué leur vie en informant sur des sujets importants en Afghanistan. Nous sommes aux côtés de ceux qui n'avaient pas de protection en Afghanistan sous le régime taliban, y compris les journalistes. Je suis fier que le Canada leur ait donné espoir et aspirations de poursuivre leur travail précieux dans leur nouveau pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L'engagement du Canada à réinstaller les ressortissants afghans au Canada comprend un programme humanitaire spécial, qui met l'accent sur la réinstallation des ressortissants afghans qui font partie de l'un des groupes suivants : les femmes dirigeantes; les défenseurs des droits de la personne; les minorités religieuses ou ethniques persécutées; les personnes LGBTI et les journalistes et personnes qui ont aidé des journalistes canadiens. Depuis août 2021, le Canada a accueilli 6 165 ressortissants afghans dans le cadre du programme.

L' Afghanistan est classé 156e sur 180 pays le classement mondial de la liberté de presse de 2022 de Reporters sans frontières pour ses libertés de presse et son traitement des journalistes.

est classé 156e sur 180 pays le classement mondial de la liberté de presse de 2022 de Reporters sans frontières pour ses libertés de presse et son traitement des journalistes. La semaine dernière, plus de 600 réfugiés afghans, pris en charge par le gouvernement et parrainés par le secteur privé, sont arrivés à Toronto .

