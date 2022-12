OTTAWA, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Visitez le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) cet hiver, et profitez de l'art en famille et entre amis pour vivre des expériences artistiques mémorables !

« Nous invitons chaleureusement le public à venir dans cet édifice emblématique tout au long de l'hiver pour se relier les un.e.s aux autres à travers l'art, » a déclaré Angela Cassie, directrice par intérim du MBAC. « Des jeudis soirs gratuits animés par la musique de DJs, aux ateliers de création artistique et discussions avec des artistes, aux fascinantes expositions et installations d'artistes de partout au pays et d'ailleurs, la programmation hivernale du Musée est la toile de fond de moments de qualité passés ensemble. »

De 17 h à 20 h tous les jeudis soirs jusqu'au 5 janvier, les visiteurs pourront déguster des rafraîchissements et des bouchées festives dans le Grand Hall Banque Scotia au son d'un DJ local tout en fabriquant des lanternes décoratives, une activité spécialement conçue pour les adultes. L'entrée est gratuite.

Un jeudi soir au Musée ne serait pas complet sans une visite de la collection. Trois à voir est un nouveau programme de visites guidées gratuites en compagnie d'un interprète. Ces visites de 30 minutes sont l'occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur trois œuvres liées par le même thème : les constellations. Départs à 18 h et à 19 h dans le Grand Hall Banque Scotia pour les visites en français. Départ pour les visites en anglais à 17 h 30 et 18 h 30.

Jusqu'au 8 janvier 2023, l'Espace création, situé juste à côté de l'Auditorium, ouvre ses portes aux créateurs de tous âges toutes les fins de semaine et les jours fériés de 10 h à 16 h pour la confection de lanternes. L'entrée est gratuite et le matériel artistique est fourni. Compris avec le droit d'entrée, gratuit pour les membres et les enfants de 11 ans et moins. Amusement et moments mémorables garantis !

L'installation Capsule, de Rashid Johnson, dans l'entrée principale du Musée jusqu'au 5 janvier 2023, les expositions Mouvement. L'expressivité du corps dans l'art, des Prix du Gouveneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2022, du Prix Nouvelle génération de photographes 2022 (jusqu'au 19 décembre), de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2022, l'installation John Akomfrah : Vertigo Sea, et les œuvres de la collection nationale d'art autochtone et canadien, d'art contemporain, et d'art européen, attendent d'être découvertes ou redécouvertes des visiteurs et visiteuses.

La Boutique du Musée propose une panoplie de beaux objets à offrir en cadeau : livres sur les arts visuels et l'histoire de l'art, calendriers illustrés d'œuvres d'art autochtone, inuit, et de grands peintres canadiens, cartes de souhaits, créations de joailliers canadiens, matériel de création artistique, objets décoratifs, et plus encore. Les amateurs d'art d'un océan à l'autre peuvent également faire leurs achats en ligne sur AchatsMBAC.ca. Tous les calendriers et agendas 2023 sont à 25 % de rabais jusqu'au 8 janvier (achats en magasin seulement).

Un cadeau toujours très apprécié est celui d'une adhésion au Musée pour profiter d'un accès illimité à la collection, aux expositions, de même qu'aux avant-premières exclusives aux Membres et des rabais sur le stationnement, et sur diverses activités tout au long de l'année. Il suffit de communiquer avec le bureau des adhésions et dons annuels du Musée au 613-714-6833 ou à [email protected].

Saison 2023

Le Musée ouvre deux nouvelles expositions cet hiver : Paul P. : Amor et Mors, qui présente dès le 10 février une sélection récemment acquise de peintures, dessins, gravures et une sculpture de l'artiste torontois Paul P. en dialogue avec des œuvres de la collection du Musée, et, à compter du 3 mars Sans invitation : Les artistes canadiennes de la modernité, qui place sous les projecteurs une génération de femmes peintres, photographes, sculptrices, architectes et cinéastes d'il y a un siècle qui ont ouvert de nouveaux horizons aux femmes artistes du Canada. Cette dernière exposition est organisée par la Collection McMichael d'art canadien avec la participation exceptionnelle du Musée des beaux-arts du Canada.

L'exposition Mouvement. L'expressivité du corps dans l'art se prolonge jusqu'au 10 septembre 2023. Réunissant 75 œuvres de 30 artistes du 17e siècle à nos jours, elle attire l'attention sur les vastes collections d'art Autochtone, contemporain, européen et de photographies que possède le Musée avec des œuvres qui révèlent l'énergie expressive du corps.

Programme public

Le Musée réserve un éventail d'activités enrichissantes pour ses visiteuses et visiteurs de tous les âges, y compris des ateliers de créations artistiques, des rencontres avec les artistes et les commissaires, des conférences, des visites guidées, et plus encore. Pour tout connaître de la programmation, visitez régulièrement le www.beaux-arts.ca, sous l'onglet Éducation.

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS 2023

Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

Ottawa, ON K1N 9J4

Canada

beaux-arts.ca

Paul P. : Amor et Mors

Du 10 février au 11 juin 2023

La démarche artistique singulière de l'artiste torontois Paul P. consiste à sonder le passé en tissant des liens entre différentes périodes historiques et contemporaines marquées par l'imminence d'un bouleversement. Ses tableaux, sculptures, gravures et dessins s'inspirent d'une grande variété de sources -- de la sculpture néoclassique du xviiie siècle aux œuvres de James McNeill Whistler (1834-1903), en passant par le maniérisme décadent du poète Robert de Montesquiou (1855-1921) -- et de lieux chargés d'histoire comme Venise, en Italie, ainsi que son pendant contemporain, Venice Beach, en Californie. La pierre d'assise de ce projet artistique est une vaste série de portraits de jeunes hommes reprenant les codes de la photographie érotique d'avant les années sida. Cette série s'inscrit dans la lignée de plusieurs artistes qui, à l'aube du xxe siècle, ont bravé le moralisme dominant de leur temps et développé un langage crypté pour dévoiler discrètement une homosexualité secrète.

Dans cette exposition, trente œuvres de Paul P., créées entre 2003 et 2019, et récemment acquises par le Musée des beaux-arts du Canada, font office de portails pour passer d'une période artistique à une autre. Elles entrent ainsi en dialogue avec une sélection de pièces issues de la collection permanente du Musée.

Sans invitation : les artistes canadiennes de la modernité

Du 3 mars au 20 août 2023

Sans invitation rend hommage à une génération phare de femmes peintres, photographes, vannières, perleuses et sculptrices du siècle passé. Ensemble, elles ont ouvert de nouveaux horizons pour les femmes artistes au Canada, comme en témoigne cette exposition qui propose un aperçu de la créativité féminine dont l'expression s'est affirmée dans différentes régions du pays pendant les années d'effervescence de l'entre-deux-guerres.

Incorporant les œuvres d'artistes visuelles autochtones et allochtones dans une émouvante manifestation de la voix créatrice des femmes, Sans invitation remet en question la quintessence de l'art canadien. L'exposition explore la diversité de créatrices de partout au pays, dont beaucoup ont été négligées par l'histoire de l'art conventionnelle. Il en ressort une ardente mission sociale pour l'art, qui se distancie de la nature sauvage et des territoires dépeuplés représentés par de nombreux artistes masculins de l'époque pour offrir plutôt des visions poignantes des villes, de l'extraction des ressources, des problèmes sociaux, de la psychologie humaine, du déplacement des peuples autochtones et de l'expérience vécue par la population immigrante. Ces femmes ont offert aux regards ce que leurs homologues masculins étaient peut-être moins enclins à voir, produisant un art d'une profonde humanité, curiosité et clairvoyance.

Regroupant près de 200 œuvres d'art, la présentation de Sans invitation par le Musée des beaux-arts du Canada comporte plus d'une trentaine de pièces issues de ses propres collections. Le Musée est ravi d'être la quatrième et dernière halte de cette remarquable exposition, qui offre un portrait plus complet et plus diversifié des arts visuels au Canada dans une période cruciale de la modernité. Exposition organisée par la McMichael Canadian Art Collection avec le soutien exceptionnel du Musée des beaux-arts du Canada.

Mouvement. L'expressivité du corps dans l'art

Jusqu'au 10 septembre 2023

Cette exposition, dont les œuvres sont tirées des collections du Musée des beaux-arts du Canada, célèbre la puissance expressive du corps humain. Depuis les estampes du xviie siècle jusqu'aux performances, photographies, vidéos et tableaux contemporains, les artistes n'ont cessé de prendre le corps pour sujet de leurs créations, que ce soit pour explorer des enjeux sociaux ou pour révéler les diverses facettes du contact et des relations humaines. Soutenu par le Programme de photographie Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

