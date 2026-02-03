Démission de François Legault et rentrée parlementaire - Plusieurs organisations demandent au gouvernement d'abandonner ses projets de loi autoritaires

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Alors que s'amorce la reprise des travaux parlementaires, dans la foulée de la démission de François Legault et de la course à la chefferie de la CAQ, plusieurs organisations demandent au gouvernement caquiste de mettre au rancard ses projets de loi affaiblissant l'État de droit. Malgré l'instabilité politique, le gouvernement demeure responsable de poser des gestes concrets pour améliorer la vie des travailleuses et des travailleurs et de faire une réelle différence pour la population. À quelques mois des élections, le gouvernement caquiste n'a plus la légitimité d'aller de l'avant avec ces projets de loi qui divisent la société québécoise. Il doit mettre fin à cette préoccupante dérive autoritaire qui s'en prend sans cesse aux contre-pouvoirs. C'est le message que lancent d'une même voix la CSN, la CSQ, la FTQ, la CSD, l'APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ et le SPGQ.

En annonçant sa démission le 14 janvier dernier, le premier ministre François Legault a finalement fait le constat de son échec, quelques mois seulement après avoir annoncé un remaniement ministériel qui devait pourtant relancer son gouvernement. Or, ce remaniement a surtout été le point de départ pour la multiplication des initiatives législatives qui ont suscité de sérieuses inquiétudes au point où le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) s'inquiètent publiquement d'une dérive autoritaire et d'une atteinte à l'État de droit.

C'est pourquoi les organisations syndicales demandent au gouvernement de retirer les projets de loi qui fragilisent les droits, notamment les projets de loi 1 et 9. Quant au projet de loi 3 du ministre du Travail sur le fonctionnement des organisations syndicales, le gouvernement doit particulièrement abandonner la portion sur les cotisations facultatives. Il reste quelques mois à ce gouvernement pour changer de cap et livrer des résultats là où les besoins sont criants. Il doit recentrer ses priorités sur celles des Québécoises et des Québécois : répondre à la crise de l'itinérance et du logement, freiner l'explosion du coût de la vie et améliorer l'accès aux services publics.

« Les attaques aux contre-pouvoirs sont malheureusement devenues la marque de commerce du gouvernement caquiste dans les derniers mois. Avec le départ de François Legault, ce gouvernement a une dernière occasion de changer de cap. La prise à partie des contre-pouvoirs était visiblement la dernière carte utilisée par monsieur Legault pour tenter de relancer son gouvernement en perte de vitesse. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'un cul-de-sac stérile. Le gouvernement doit en prendre acte, cesser d'effriter l'État de droit et se concentrer sur des mesures capables d'avoir un impact réel et durable dans la vie des gens », déclarent les porte-paroles des organisations.

SOURCES : CSN, CSQ, FTQ, CSD, APTS, FAE, FIQ, SFPQ et SPGQ

