/R E P R I S E --Convocation aux médias - Caucus de la CAQ - Des syndicats demandent aux élus de reculer sur les mesures d'austérités et autoritaires/

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Des organisations syndicales vont profiter du caucus de la CAQ, ce mardi 27 janvier à Trois-Rivières, pour rappeler au gouvernement qu'il n'est pas trop tard pour reculer sur l'austérité et sur les mesures autoritaires imposées dans la dernière année. Les manifestantes et manifestants provenant de l'APTS, de la CSN, CSQ, de la FAE, du SFPQ et du SPGQ sont attendus aux abords de l'hôtel Delta où se tient le caucus présessionnel de la formation politique.

« Ce gouvernement a perdu toute légitimité. Il est à la dérive, au plus bas dans les sondages et sera bientôt privé de son capitaine. C'est ce qui arrive quand on adopte des politiques impopulaires et qu'on met de côté la qualité des services publics et la vitalité économique du Québec. Le gouvernement a aussi fait fausse route en s'en prenant aux droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs, voulant ainsi torpiller la capacité d'action des syndicats. La population mérite mieux que les politiques d'austérité d'un gouvernement qui n'a plus l'appui populaire. Il est encore temps de faire marche arrière », indiquent les porte-paroles des organisations syndicales.

Manifestation et point de presse

Date : Mardi 27 janvier Heure : 16 h à 17h30 Lieu : Devant l'hôtel Delta 1620, rue Notre-Dame centre, Trois-Rivières

