/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Démission de François Legault et rentrée parlementaire - Plusieurs organisations syndicales demandent au gouvernement de changer de cap/

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Plusieurs organisations syndicales invitent les médias à une conférence de presse demain, le mardi 3 février 2026 à 9 h 15, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec (Salon Jacques-L'Archevêque).

Mélanie Hubert, présidente de la FAE, François Enault, premier vice-président à la CSN, Luc Vachon, président de la CSD ainsi que Christian Daigle, président du SFPQ, expliqueront pourquoi que le gouvernement caquiste n'a plus la légitimité d'aller de l'avant avec plusieurs projets de loi qui divisent la société québécoise.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Date : 3 février 2026



Lieu : Tribune de la presse du Parlement de Québec

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André‑Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec



Heure : 9 h 15

SOURCE

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

POUR INFORMATION: Marie-Josée Nantel FAE : 514 709-7763 [email protected]; Jean-Pierre Larche CSN : 514 605-0757 [email protected]; Marilou Gagnon CSD : 514 248-6277 [email protected]; Éric Lévesque SFPQ : 418 564-4150 [email protected]