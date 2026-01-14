Démission de François Legault; Réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) prend acte de la démission de François Legault comme premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ). Pour la FTQ, il est clair qu'il s'agit du résultat de l'échec des politiques de la CAQ, particulièrement depuis le début du dernier mandat. « Le virage à droite toute et les politiques populistes de division et d'affrontement de la CAQ ne pouvaient qu'aboutir au départ de celui qui passait les commandes. La population du Québec n'aime pas les chicanes et le chaos. Nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises, le bilan des dernières années du gouvernement est catastrophique pour le Québec », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Il faut de façon urgente que ce qui reste de ce gouvernement renoue avec la population. Cela veut dire amorcer un dialogue social avec la société civile et les représentants des travailleurs et travailleuses. Cela veut aussi dire travailler pour lutter contre l'itinérance, la crise du logement, le coût de la vie et s'engager à abroger les projets de loi et les lois qui ont créé le désordre des derniers mois. Le message s'adresse aussi aux partis d'opposition qui devront prendre note que rejeter le dialogue social avec sa population ne peut que desservir le Québec.

« Aussi, il faut rappeler l'absence de geste concret de ce gouvernement pour lutter contre la guerre tarifaire en abandonnant les travailleurs et travailleuses et les entreprises impactées par l'agression américaine. Malgré cela, la FTQ salue l'engagement de François Legault pour ses années de service public », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

