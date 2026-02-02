AVIS DE CONVOCATION - Démission de François Legault et rentrée parlementaire - Plusieurs organisations syndicales demandent au gouvernement de changer de cap

Nouvelles fournies par

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

02 févr, 2026, 10:43 ET

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Plusieurs organisations syndicales invitent les médias à une conférence de presse demain, le mardi 3 février 2026 à 9 h 15, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec (Salon Jacques-L'Archevêque).

Mélanie Hubert, présidente de la FAE, François Enault, premier vice-président à la CSN, Luc Vachon, président de la CSD ainsi que Christian Daigle, président du SFPQ, expliqueront pourquoi que le gouvernement caquiste n'a plus la légitimité d'aller de l'avant avec plusieurs projets de loi qui divisent la société québécoise.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Date :

3 février 2026


Lieu :

Tribune de la presse du Parlement de Québec

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André‑Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec


Heure :

9 h 15

SOURCE

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

POUR INFORMATION: Marie-Josée Nantel FAE : 514 709-7763 [email protected]; Jean-Pierre Larche CSN : 514 605-0757 [email protected]; Marilou Gagnon CSD : 514 248-6277 [email protected]; Éric Lévesque SFPQ : 418 564-4150 [email protected]

Profil de l'entreprise

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent 65 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et...

Compagnie(s) connexe(s)

CSN - Confédération des syndicats nationaux

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le...

CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES