AVIS AUX MÉDIAS - Rentrée parlementaire - Les paramédics en grève se rassemblent aux abords du Parlement

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Les paramédics membres de syndicats CSN sont attendus en grand nombre aujourd'hui, dès 11 h, rue des Parlementaires, pour rappeler au gouvernement qu'ils sont sans convention collective depuis le 1er avril 2023. Des étudiantes et étudiants, futur-es paramédics se joindront également au rassemblement car la lenteur du gouvernement à négocier remet en question la tenue de leur stage et par le fait même retarde leur intégration au réseau comme paramédic.

Le rassemblement s'annonce haut en couleurs. Des porte-parole des paramédics, en grève depuis le 6 juillet avec maintien des services essentiels, seront disponibles sur place pour des entrevues. La CSN représente 3300 paramédics partout au Québec, ce qui en fait l'organisation syndicale la plus représentative dans ce secteur.

Aide-mémoire

Quoi : Rassemblement des paramédics CSN sans convention collective depuis trois ans Qui : Des paramédics, des étudiantes et des étudiants et plusieurs alliés, dont le vice-président de la CSN, François Enault Où : derrière l'Assemblée nationale, rue des Parlementaires Quand : Le mardi 3 février 2026, de 11 h à 14 h

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]