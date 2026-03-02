SURREY, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Service Canada annonce la relocalisation de 2 bureaux dans la ville de Surrey.

Le bureau de passeport de Surrey, situé dans le centre commercial Central City, a fermé officiellement ses portes le vendredi 27 février 2026.

Il est maintenant situé au 3e étage du City Centre 3, au 13761, 96e Avenue. Ce nouveau bureau a ouvert ses portes au public le lundi 2 mars 2026. Les heures d'ouverture sont les mêmes qu'auparavant, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.

Le vendredi 13 mars 2026, le Centre Service Canada de Surrey Nord, actuellement situé au 13889, 104e Avenue, fermera aussi officiellement ses portes.

Il déménagera au 2e étage du City Centre 3. Ce bureau, renommé le Centre Service Canada de Surrey City Centre, ouvrira ses portes au public le lundi 16 mars 2026. Les heures d'ouverture seront les mêmes qu'auparavant, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.

Il n'y aura aucune interruption de service à cet emplacement, ni à aucun autre dans la région métropolitaine de Vancouver, pendant le déménagement.

Visitez servicecanada.gc.ca pour tous les renseignements sur les bureaux et les services et prestations gouvernementaux.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]