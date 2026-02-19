GATINEAU, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, sera à Sherbrooke afin d'annoncer un financement destiné à aider la communauté anglophone des Cantons-de-l'Est à trouver un emploi valorisant, à l'obtenir et à le conserver.

La secrétaire d'État sera accompagnée de la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et de la Famille, Annie Koutrakis, ainsi que de la députée de Compton-Stanstead, Marianne Dandurand.

Une séance de photos suivra après l'annonce et le point de presse.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 20 février 2026



Heure : 11 h (HNE) - Annonce 11 h 25 (HNE) - Point de presse



Lieu : Le Quartier général de l'entrepreneuriat 80, rue Wellington Sud, salle 1300 Sherbrooke (Québec)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Renseignements : Elsa Niyongabo, Conseillère en communication et attachée de presse, Bureau de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), 819-271-6619, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]