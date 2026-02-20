SHERBROOKE, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ -Dans un marché du travail mondial en constante évolution, il n'a jamais été aussi important de former une main-d'œuvre canadienne forte et concurrentielle. Les possibilités d'emploi à l'échelle locale contribuent à garantir l'accès à des cheminements de carrière diversifiés et significatifs partout au pays.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, a annoncé que 6,8 millions de dollars seront accordés sur cinq ans pour aider environ 1 800 membres des communautés anglophones des Cantons-de-l'Est à trouver, à obtenir et à conserver un emploi valorisant grâce au programme Guide de l'Association des Townshippers.

Cette initiative, qui améliorera l'accès à des mesures de soutien à l'emploi adaptées et favorisera l'acquisition de compétences essentielles, devrait améliorer l'employabilité et le perfectionnement professionnel en jumelant les participants à des employeurs et à des milieux de travail locaux et en offrant des ateliers d'acquisition de compétences et des occasions d'apprentissage pratiques aux Québécois anglophones de la région.

Le financement est accordé dans le cadre du volet Services d'aide à l'emploi (SAE) du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM). Il permettra aux communautés locales de bâtir une main-d'œuvre plus inclusive et résiliente, tout en renforçant la collaboration et en favorisant les partenariats.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à s'adapter à l'évolution rapide du contexte économique. En investissant dans des initiatives qui créent des possibilités pour toutes les communautés, nous protégeons leur vitalité et bâtissons une économie plus forte pour tous.

Citations

« Aujourd'hui, nous confirmons notre engagement à travailler avec les communautés locales pour bâtir un Canada fort. Cet investissement habilitera les Québécois anglophones des Cantons‑de‑l'Est en leur donnant accès aux ressources et au soutien dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail et contribuer à la croissance économique. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« En établissant des partenariats avec des organismes comme l'Association des Townshippers, nous éliminons les obstacles et ouvrons des voies d'accès à l'emploi qui sont adaptées aux besoins uniques des membres de notre communauté. Continuons de travailler ensemble pour bâtir un avenir où chaque personne peut réaliser son potentiel et contribuer à la croissance de son économie locale. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, Annie Koutrakis

« Les entreprises des Cantons-de-l'Est ont besoin de gens talentueux. Ce soutien permettra à l'Association des Townshippers et à ses partenaires de mettre en œuvre un nouveau programme de soutien pour aider les anglophones à trouver leur place sur le marché du travail et à contribuer pleinement à la réussite des entreprises locales. »

- La députée de Compton-Stanstead, Marianne Dandurand

« Ce programme modifie fondamentalement le mandat de l'Association des Townshippers et donne à celle-ci l'occasion d'intégrer encore plus la communauté anglophone à l'écosystème des Cantons-de-l'Est. »

- Le directeur général de l'Association des Townshippers, Denis Kotsoros

Faits en bref

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) jouent un rôle indispensable dans le renforcement de la résilience économique et de l'identité sociale du Canada en apportant des compétences, des perspectives culturelles et des réseaux diversifiés qui enrichissent la main-d'œuvre et aident à combler les lacunes sur le marché du travail.

Par l'intermédiaire du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection‑promotion‑collaboration, le gouvernement investit 1,4 milliard de dollars en nouveaux fonds pour 33 initiatives nouvelles ou améliorées et accorde 2,7 milliards de dollars pour soutenir 49 initiatives existantes. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/plan-action-langues-officielles/2023-2028.htmlLe Plan d'action 2023-2028 compte maintenant 82 initiatives et 19 partenaires fédéraux grâce à un investissement de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans. Toutes les mesures du Plan d'action 2023-2028 sont maintenant pleinement mises en œuvre et chacune de ces initiatives contribue à l'atteinte des principaux objectifs du plan d'action, soit protéger et promouvoir nos deux langues officielles - et les communautés qui y sont associées - partout au pays.

Le programme Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire finance des organismes des CLOSM qui renforcent leur capacité en matière de développement économique communautaire et de développement des ressources humaines, favorisent les partenariats et offrent des services d'aide à l'emploi.

Le volet Services d'aide à l'emploi est l'une des plus importantes initiatives du Plan d'action; il permet aux personnes vivant dans des CLOSM de trouver, d'obtenir et de conserver un emploi. Ces mesures de soutien sont offertes par des organismes des CLOSM qui comprennent les forces et les besoins uniques des CLOSM partout au Canada.

Selon une étude sur l'appréciation et la perception des langues officielles au Canada, 77 % des Canadiens considèrent qu'une connaissance du français et de l'anglais améliore leurs chances de trouver un emploi.

Dans les Cantons-de-l'Est, plus de 750 employeurs ont reçu des fonds d'Emplois d'été Canada en 2025, ce qui a permis à plus de 1 300 jeunes d'obtenir un emploi.

